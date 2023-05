Loghan Thomas s’engage pour Notre Dame : qu’est-ce que le DE 4 étoiles du Texas apporte aux Irlandais ?

Notre Dame a décroché sa perspective défensive la mieux notée du cycle de recrutement 2024 mercredi après-midi lorsque le joueur de ligne défensive Loghan Thomas de Paetow High School à Katy, Texas, s’est engagé envers les Irlandais. Voici ce que vous devez savoir :

Thomas a choisi Notre Dame parmi les offres de l’Oklahoma, du Texas, de la Géorgie, du LSU et du Texas A&M, entre autres.

Thomas de 6 pieds 3 pouces et 210 livres est un espoir consensuel quatre étoiles classé n ° 177 dans le 247Sport Composite. Il est classé au 101e rang par On3.

Thomas se classe troisième au classement général parmi les 16 engagements de Notre Dame, derrière WR Cam Williams et QB CJ Carr.

Où en est la classe de Notre Dame

L’atterrissage du Thomas de 6 pieds 3 pouces et 210 livres a aidé à compenser le désengagement du joueur de ligne défensif intérieur quatre étoiles Owen Wafle tôt dans la journée. Wafle est le deuxième désengagement le long de la ligne défensive de ce cycle, après Brandon Davis-Swain en décembre dernier. Les Irlandais détiennent toujours des engagements de l’ailier défensif quatre étoiles Bryce Young et du joueur de ligne défensive trois étoiles Cole Mullins à une position qui pourrait se terminer avec deux autres.

Bien qu’il y aura toujours de la place pour le plaqueur défensif cinq étoiles Justin Scott (Chicago) et le rusher cinq étoiles Elijah Rushing (Tucson, Arizona), l’espace n’est pas illimité à la position alors qu’Al Washington cherche à s’appuyer sur les quatre du dernier cycle. man haul de Devan Houstan, Brenan Vernon, Armel Mukam et Boubacar Traoré.

Après les événements uniques de mercredi, la classe de recrutement de Notre Dame reste n ° 4 au niveau national dans le classement de l’équipe 247Sports Composite, derrière la Géorgie n ° 1, le Michigan n ° 2 et l’État de l’Ohio n ° 3.

Où Thomas se projette-t-il en défense ?

Notre Dame n’a pas signé de nombreux espoirs purs de vyper au cours des derniers cycles, c’est pourquoi les trois profondeurs se lisent comme une liste de trois secondeurs convertis: Jordan Botelho, Junior Tuihalamaka et Joshua Burnham. Bien que la flexibilité de la position soit toujours positive, le manque de vrais passeurs commençait à rattraper la liste. Thomas devrait aider à corriger cela, après Traoré dans la classe de recrutement précédente.

Thomas devrait également arriver à Notre Dame en comprenant à quoi ressemblent les talents universitaires compte tenu du front défensif de Paetow High School comprenant David Hicks cinq étoiles (Texas A&M), le secondeur trois étoiles Daymion Sanford (Texas A&M) et trois joueurs de ligne défensive Jarra Anderson (Memphis) . Peu de perspectives se sont développées dans ce genre de groupe de postes au niveau secondaire.

Qu’est-ce que cela signifie pour le recrutement défensif de Notre Dame ?

C’est une évolution positive, c’est sûr. Les Irlandais n’avaient pas décroché un des 300 meilleurs espoirs défensifs de tout le cycle et les sept meilleurs engagements de la classe étaient tous projetés en attaque, jusqu’à ce que Thomas rompe cette séquence. Le jeune et demi de coin Leonard Moore sont les seuls autres espoirs quatre étoiles en défense dans la classe, bien que ces classements puissent être fluides tout au long de l’été jusqu’aux saisons seniors.

Une grande partie de l’attention à partir d’ici sera sur Scott, qui est maintenant réduit à cinq écoles: Notre Dame, Miami, Géorgie, Michigan et Ohio State. C’est le genre de compétition qu’exigent les prospects cinq étoiles. Malheureusement pour Notre-Dame, du moins sur le papier, les Irlandais sont les seuls de ces cinq à n’avoir pas encore prévu de visite officielle. Cela n’a pas besoin d’être une cause d’inquiétude pour un prospect à deux heures du campus qui l’a visité plusieurs fois. Mais obtenir une visite sur les livres serait un point positif.

Si Notre Dame débarquait Scott, sa cote de joueur 247Sports Composite de .9940 ne suivrait que Jimmy Clausen, Jaylon Smith, Manti Te’o, Sam Young et Aaron Lynch parmi les engagements irlandais de tous les temps. Pour un programme qui cherche à décrocher plus régulièrement des espoirs cinq étoiles, il est difficile de faire mieux qu’un enfant de St. Ignatius à Chicago.

(Photo : Michael Reaves/Getty Images)