Loger les migrants dans des parcs de vacances n’arrêtera pas les trafiquants – la législation doit changer

Dernier recours

QUAND le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a annoncé hier la fin de «l’hôtel Britain» pour les migrants, il a omis de mentionner qu’il serait remplacé par «Holiday Camp Britain».

Pourtant, loger les migrants dans des parcs de vacances et des bateaux de croisière semble être la dernière idée pour accueillir le flux sans fin de transmanche vers le Royaume-Uni.

Le nombre astronomique de migrants par bateau a dépassé à lui seul les 40 000 jusqu’à présent cette année, dont près d’un tiers en provenance de l’Albanie sûre Crédit : PA

Le nombre astronomique de migrants par bateau a dépassé à lui seul les 40 000 depuis le début de l’année, dont près d’un tiers en provenance de l’Albanie sûre.

C’est sans tenir compte des passeports frauduleux et des autres méthodes d’entrée illégale.

Le plan de migration en dix points de M. Jenrick est largement le bienvenu dans son ensemble, ainsi que l’accord de patrouille de plage de 70 millions de livres sterling de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman avec les Français qui doit être signé aujourd’hui.

Mais à présent, il doit être évident que le trafic de migrants ne s’arrêtera pas tant que nous n’aurons pas réécrit la législation sur les droits de l’homme pleine d’échappatoires, ainsi que la loi sur l’esclavage moderne.

Les Britanniques ont un grand cœur lorsqu’il s’agit de véritables réfugiés, même dans les moments difficiles.

Mais lorsqu’il s’agit de migrants économiques jouant avec le système d’asile, la grande majorité des électeurs souhaitent que le gouvernement soit moins Hi-de-Hi et plus Bye-de-Bye.

Chasse à l’argent

LA marche sur la corde raide à laquelle Jeremy Hunt est confronté dans sa déclaration d’automne de jeudi est bien plus intimidante que n’importe laquelle des épreuves auxquelles son ancien collègue Matt Hancock est soumis dans la jungle.

Il reste à voir comment la chancelière pourra satisfaire les demandes concurrentes d’augmentation des impôts et de réduction des dépenses sans étouffer la croissance ni laisser les ménages en difficulté encore plus loin dans le pétrin.

Le chancelier Jeremy Hunt fait face à une corde raide en prononçant la déclaration d’automne de jeudi Crédit : Splash

Mais dans ce mini budget diaboliquement délicat, quelques exemples où il pourrait facilement se tromper :

Comme l’a déclaré hier l’amiral Sir Tony Radakin, chef des forces armées, les promesses de dépenses de défense ne peuvent pas être rejetées avec désinvolture, Vladimir Poutine maraudant toujours en Ukraine.

Et toute augmentation de la taxe sur le carburant pour les chauffeurs serait un acte d’auto-sabotage qui rendrait encore plus difficile pour nos chauffeurs de camionnettes et de camions en particulier de relancer l’économie.

Soyez prudent, M. Hunt.

Gunn trop tôt

Lors d’un week-end où nous priions pour qu’aucun héros du football anglais ne voit ses rêves de trophée brisés par une blessure, la sortie de Tony Adams de Strictly avec un ischio-jambier pincé n’était pas celle que nous avons vue venir.

Les efforts attachants et maladroits de l’ex-Gunner ont donné à la nation un rire bien mérité quelques semaines, mais nous choisirions sa progression authentique et impressionnante en tant que novice par rapport à la finesse formée à l’école de scène n’importe quel jour de la semaine.

Tony Adams et Katya Jones se déchaînent sur Strictly Come Dancing Crédit : PA

Vous avez été l’homme du match de Strictly, Tone, et rien ne peut remplacer cela.