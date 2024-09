Logements du village olympique / Lina Ghotmeh Architecture

© Takuji Shimmura

Description textuelle fournie par les architectes. Lina Ghotmeh — Architecture contribue au buzz olympique avec une architecture pour l’habitation des athlètes inspirée par la qualité de leur mouvement et de leurs outils.

Rythme, répétition, rigueur, détail et élégance façonnent, malgré toutes les contraintes, les bâtiments conçus par Lina Ghotmeh — Architecture pour le village des athlètes. L’architecture, tactile et graphique, est orchestrée et inspirée par le mouvement des athlètes. L’architecture de ces façades raconte l’histoire de la précision et s’intègre au contexte urbain. Des javelots s’élèvent en hauteur, apportant du mouvement le long des balcons de ces résidences. Des structures tubulaires en bois, inspirées des pagaies des canoës des athlètes, ornent les façades des bâtiments, qui sont construites en bois. Toutes les enveloppes des bâtiments engagent les sens et la matière pour une expérience tactile et un engagement corporel dans l’espace. Le design architectural devient ainsi une trace et une mémoire de ce moment extraordinaire des événements sportifs de haute précision à Paris.

Ce projet est situé en Seine-Saint-Denis, au sein du village dédié aux sportifs. Il s’inscrit dans un îlot composé de 12 bâtiments conçus par différents architectes, avec le plan urbain orchestré par l’architecte Dominique Perrault. Le projet urbain pensé pour le Village offre une grande flexibilité et permet la réversibilité des installations après l’événement. Il constitue un territoire mixte en pleine transformation. La stratégie urbaine engagée est avant tout une réflexion à long terme pour créer un nouveau quartier durable, un morceau de ville offert à tous, ancré dans son territoire et sa géographie.

Compact et bénéficiant d’un plan d’eau de sept hectares sur la Seine, notre projet répond aux exigences d’efficacité fonctionnelle et durable, transposant la densité parisienne tout en s’inspirant des principes de l’architecture haussmannienne où les bâtiments sont accolés pour former la ville.

Destinés dans un premier temps à accueillir des sportifs, les bâtiments sont également pensés pour le long terme en étant adaptables. Les résidences, autrefois destinées aux athlètes, se transforment en unités résidentielles après les jeux, donnant ainsi vie à ce nouveau quartier au fil du temps. Cette démarche durable et écologique se prolonge tout au long de la conception de notre projet. Le défi est toujours de maintenir des engagements durables tout en travaillant avec des contraintes urbanistiques et économiques très serrées. Cela est particulièrement vrai dans un contexte politique très particulier : le projet a été mené pendant la pandémie de Covid lors des études et a fait face aux défis de la construction au lendemain de la guerre en Ukraine.

Approche et système constructif durables : Dans une démarche de développement durable, certains bâtiments de ce projet ont été conçus avec une construction en bois, avec des façades à ossature bois. Les bois exotiques et boréaux hors UE sont interdits. Les matériaux bas carbone et biosourcés ont été privilégiés. Lorsque le béton s’est avéré nécessaire, le projet a utilisé un béton bas carbone utilisant du ciment CEM III, dont le dosage et les caractéristiques réduisent l’impact des émissions de CO2. Pour ce projet, le périmètre de conception de Lina Ghotmeh — Architecture exclut tout aménagement intérieur.