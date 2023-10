Logement : Législation sur la location à court terme possible au Canada

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que le gouvernement fédéral explore « activement » des options pour aider les provinces à remettre les locations à court terme sur le marché locatif à long terme et à augmenter le parc de logements dans tout le pays.

Freeland a fait ces commentaires mardi lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne et la présidente du Conseil du Trésor Anita Anand, après que le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé sa propre législation visant à apporter des changements au marché de la location à court terme plus tôt cette semaine.

« Je souhaite également aborder rapidement la nouvelle législation du gouvernement de la Colombie-Britannique visant à réglementer le marché de la location à court terme », a déclaré Freeland. « Il s’agit d’un pas positif et important dans la bonne direction, dans un domaine de compétence provinciale. »

« Nous savons que les locations à court terme sur des sites comme Airbnb et Vrbo signifient moins de logements que les Canadiens peuvent louer et vivre à temps plein, en particulier dans les zones urbaines et peuplées de notre pays », a-t-elle ajouté. « C’est pourquoi notre gouvernement examine activement les options et les outils qui existent au niveau fédéral, pour garantir que davantage de locations à court terme soient disponibles sous forme de locations à long terme, sous forme de résidences permanentes, pour que les Canadiens puissent y vivre.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a annoncé lundi la loi sur les aménagements à court terme avec le ministre du Logement de la province, Ravi Kahlon. La loi triplera les amendes infligées aux hébergeurs qui enfreignent les règles et mettra en œuvre d’autres nouvelles exigences pour les opérateurs, dans le but de ramener les locations à court terme existantes sur le marché à long terme.

Selon le gouvernement de la Colombie-Britannique, il existe actuellement environ 28 000 locations à court terme dans la province, dont un pourcentage important sont gérées par des exploitants à but lucratif plutôt que par des résidents qui louent leur propre maison ou propriété de vacances.

Partout au pays, a déclaré Freeland, on estime que le retour des locations à court terme sur le marché à long terme à Toronto, Montréal et Vancouver pourrait libérer environ 30 000 unités.

Elle a déclaré que même si le logement relève en grande partie de la compétence provinciale, la question de la pénurie de logements est « si importante » que le gouvernement fédéral examine tous les « outils » possibles relevant de sa compétence « qui feraient une différence dans ce domaine ».

Elle a énuméré les plans récemment annoncés par le gouvernement fédéral visant à supprimer la TPS sur les logements locatifs construits à cet effet comme mesure prise pour augmenter le nombre de logements disponibles à la location ou à l’achat.

«Mais même si les gens commençaient à construire le lendemain de l’annonce du (premier ministre) à London, en Ontario, la construction de ces nouveaux appartements prend un certain temps», a-t-elle déclaré. « Nous regardons donc autour de nous et disons : « Que pouvons-nous faire immédiatement pour rendre plus de logements disponibles pour les Canadiens ? » Et la location courte durée fait partie de ces espaces.

Freeland a déclaré que de plus amples détails sur les plans du gouvernement fédéral seraient dévoilés dans les semaines à venir.



Avec des fichiers de Lisa Steacy de CTV News Vancouver