Logement collectif à Barcelone : le modèle durable et coopératif de Lacol

La Borda/Lacol. Image © Lluc Miralles

L’un des plus grands défis actuels des grandes villes est la crise du logement et le manque de solutions efficaces pour atténuer ses effets sur les citoyens. Ce problème est exacerbé dans les villes où le tourisme et les vacances ou le logement temporaire dominent le marché, éloignant les résidents de la possibilité d’accéder à un logement urbain abordable. De plus, la gentrification, portée par la hausse des loyers et la spéculation immobilière, contribue au déplacement des communautés locales, transformant les quartiers traditionnels en zones exclusivement tournées vers la consommation touristique.

+ 3

Barcelone a été l’une des villes pionnières dans la résolution de ce problème, étant la ville espagnole qui reçoit chaque année le plus grand nombre de touristes étrangers. Pour relever ce défi, la ville a mis en œuvre une série de réglementations et de politiques, telles que la limitation du nombre de licences pour les appartements touristiques et la promotion de modèles de logement alternatifs, comme le recours aux coopératives.

Logement Collectif La Balma / Lacol + LaBoqueria. Image © Milena Villalba

L’architecture peut faire partie de la solution, et c’est ce que propose Lacol, une coopérative d’architectes créée en 2009 dans le quartier de Sants à Barcelone. Leur travail se concentre sur la génération d’infrastructures communautaires pour la durabilité de la vie, les considérant comme un outil clé pour la transition écosociale à travers l’architecture, la coopération et la participation.

Article connexe Réinventer les modèles de vie ensemble : 4 projets mettant en valeur l’architecture coopérative

Le modèle proposé par Lacol repose sur la conception et la construction d’habitations coopératives comme réponse communautaire à une problématique collective. Autrement dit, ils proposent une nouvelle façon de vivre en communauté, fondée sur trois piliers fondamentaux : 1) l’habitat collectif et la redéfinition des espaces privés et publics, favorisant les rencontres et les échanges de voisinage ; 2) la durabilité, garantissant la qualité environnementale dès la construction du bâtiment et tout au long de sa durée de vie, contribuant à minimiser les coûts énergétiques ; et 3) la participation active des utilisateurs finaux dès le début du projet, afin qu’ils puissent continuer à gérer l’espace de manière consciente.

La Borda/Lacol. Image © Lluc Miralles

Ce dernier point est pour nous l’un des principaux vecteurs guidant nos conceptions. Nous comprenons la durabilité principalement à travers l’implication des résidents, cherchant à réduire la demande et la consommation d’énergie et de matériaux, tant lors de la conception que de l’utilisation du bâtiment.

En discutant avec l’équipe de Lacol, nous avons révisé le modèle et leur méthodologie de travail tout en faisant le tour de leurs projets les plus récents : le bâtiment La Borda et la coopérative d’habitation La Balma, conçue en collaboration avec Laboquería.

Logement Collectif La Balma / Lacol + LaBoqueria. Image © Milena Villalba

ArchDaily (Paula Pintos) Quels sont les plus gros problèmes que vous identifiez dans la crise du logement dans les grandes villes, en particulier à Barcelone ? Comment l’architecture doit-elle contribuer à résoudre cette crise ?

Lacol : Le plus gros problème que nous constatons, surtout dans les grandes villes comme Barcelone, est que le logement est traité comme un actif spéculatif et un produit financier, voire mis au service du tourisme. La seule solution est de considérer le logement comme un droit, en se concentrant sur sa valeur d’usage et non sur sa valeur d’échange. L’architecture peut être un outil au service de la spéculation – en créant des logements plus exclusifs, destinés à quelques individus privilégiés ou en maximisant les gains en capital – ou elle peut servir le droit au logement, en cherchant des moyens de créer des logements plus abordables, durables et inclusifs.

AD : Comment sont nés les premiers projets d’habitation coopérative, transformant le modèle d’habitat collectif traditionnel ?

Dans le cas de La Borda, il s’agit d’une réponse de Can Batlló, un espace autogéré depuis 2011, à la crise du logement. Les coopératives d’habitation en concession sont étudiées depuis des années en Catalogne, avec quelques cas de réussite, bien que sur des terrains privés en zone rurale. Le plus grand défi était de le mettre en œuvre sur des terrains urbains destinés au logement social.

La Borda/Lacol. Image © Lluc Miralles

AD : Quel est le modèle de Lacol ? Quelles solutions naissent de l’architecture ?

L’habitation coopérative nous intéresse parce qu’elle constitue une réponse communautaire à un problème collectif, celui de l’accès au logement, même si on nous a laissé croire que la solution ne pouvait être qu’individuelle, par l’achat ou la location. La gestion communautaire de l’habitat collectif permet de faire émerger des solutions architecturales qui seraient difficiles à mettre en œuvre autrement. On ne peut pas imaginer une cuisine communautaire sans une structure sociale qui la soutient.

AD : Quelle est la structure de l’équipe, et notamment le rôle de l’architecte ? Comment se déroulent les processus de travail ?

Nous essayons de travailler de la manière la plus horizontale possible. Même si une ou deux personnes gèrent un projet, les moments de création collaborative entre les membres du Lacol sont nombreux. Au final, le projet est signé collectivement, donc chacun doit se sentir représenté. Nous aimons également que nos projets soient les plus participatifs possibles. Dans le cas des coopératives d’habitation, nous nous sentons très à l’aise car nous disposons d’un groupe stable avec lequel nous travaillons dès le début, souvent depuis la recherche du terrain ou du bâtiment et la définition des besoins fondamentaux du projet.

Logement Collectif La Balma / Lacol + LaBoqueria. Image © Milena Villalba

AD : Quels sont les plus grands bénéfices de cette méthodologie et par conséquent, du mode de vie en habitat collectif ?

Le résultat est un logement plus adapté aux besoins réels des personnes qui l’habiteront, sans suivre les logiques de marché ni les idées préconçues qui nous ont été imposées. Cela nous amène à voir des résultats avec davantage d’espaces partagés, des logements adaptables dans le temps et d’autres formes de coexistence.

Logement Collectif La Balma / Lacol + LaBoqueria. Image © Milena Villalba

Cet article fait partie des sujets ArchDaily : Concevoir pour le bien commun​​. Chaque mois, nous explorons un sujet en profondeur à travers des articles, des interviews, des actualités et des projets d’architecture. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur nos sujets ArchDaily. Et, comme toujours, chez ArchDaily, nous apprécions les contributions de nos lecteurs ; si vous souhaitez soumettre un article ou un projet, Contactez-nous.