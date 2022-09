Logement au Canada : plus de 800 000 logements inadaptés aux familles

TORONTO-

Avec une famille de sept personnes vivant dans une maison de ville de trois chambres et une entreprise de fitness qu’elle dirige depuis chez elle, Vanessa van Tol est une pro de l’optimisation de l’espace.

L’entraîneure personnelle de Delta, en Colombie-Britannique, derrière Lunges and Lipstick, utilise son garage pour s’entraîner, a acheté des lits superposés et gigognes pour que ses trois garçons puissent partager une chambre et deux filles une autre, et est encline à acheter des jouets plus petits et à promouvoir les activités de plein air et les voyages.

“Notre attitude est que nous sommes la famille des aventuriers”, a-t-elle déclaré.

“Nous n’allons probablement pas avoir une maison massive, donc plutôt que d’être fous et si serrés avec notre budget, économiser chaque centime que nous avons pour avoir une maison plus grande, nous choisissons d’utiliser cet argent pour vivre la vie et profitez-en.”

Ce dévouement à tirer le meilleur parti de votre espace est depuis longtemps courant au Canada, mais prend une nouvelle importance en raison de la frénésie du marché de l’habitation au cours de la dernière décennie.

Alors que même des régions chaudes comme Vancouver et Toronto se sont refroidies ces derniers mois, l’accession à la propriété reste hors de portée pour beaucoup qui essaient d’économiser de l’argent pour acheter, tout en faisant face à une inflation élevée depuis 30 ans et à la flambée des loyers.

Certains ont reflété van Tol en maximisant et en partageant l’espace. Il n’est pas rare non plus que plusieurs familles vivent dans une maison ou que des étudiants et d’autres locataires signent des baux pour des salons transformés en chambres.

Ces situations contribuent à ce que 805 650 logements au pays soient jugés « non convenables » pour le nombre de personnes qui y vivent, selon la dernière tranche de données du recensement publiée par Statistique Canada mercredi.

L’agence fédérale de données considère que les maisons ne conviennent pas lorsque trois personnes ou plus occupent une chambre.

Il a révélé que plus de 630 800 maisons avaient un déficit d’une chambre en 2021 en fonction du nombre d’occupants, tandis qu’environ 129 200 manquaient de deux chambres et 45 500 manquaient de trois chambres ou plus.

Statistique Canada a également calculé que près de 1,5 million de ménages canadiens vivaient dans un « besoin impérieux de logement » en 2021, qu’il a défini comme vivant dans un logement « inadapté, inadéquat ou inabordable » et n’étant pas en mesure de se payer un autre logement dans la même communauté.

Cependant, le taux de besoins impérieux en matière de logement est passé de 12,7 % en 2016 à 10,1 % en 2021, ce qui a été en grande partie déclenché par des gains dans les revenus des ménages et l’abordabilité du logement.

Les locataires étaient plus susceptibles d’avoir des besoins impérieux de logement que les propriétaires dans la majeure partie du pays. L’écart était le plus important à Montréal et les locataires de Toronto et de Vancouver étaient plus de deux fois plus susceptibles de vivre dans un besoin impérieux de logement que les propriétaires de ces villes.

Au cœur du surpeuplement se trouve une population croissante, des logements inabordables et un manque d’offre, a déclaré Murtaza Haider, professeur de science des données et de gestion immobilière à l’Université métropolitaine de Toronto.

“Notre population a augmenté de manière continue au cours des quatre ou cinq dernières décennies, mais notre taux de construction, le nombre de nouveaux logements construits par million de personnes, ce taux a considérablement diminué, près de la moitié au début des années 90”, a-t-il déclaré.

“La construction de logements locatifs construits à cet effet est presque tombée à zéro au milieu des années 1990. On voit une légère résurgence maintenant ΓǪ mais elle n’est nulle part au même rythme (qu’avant).”

Pour répondre aux besoins de logement du pays, un rapport publié en juin par la Société canadienne d’hypothèques et de logement a révélé que le pays avait besoin de 3,5 millions de logements de plus que ce qui devrait être construit d’ici 2030.

Et ceux qui sont construits peuvent ne pas avoir le prix souhaité. L’Association canadienne de l’immeuble a constaté que le prix national moyen des maisons était de 637 673 $ en août, mais bien supérieur à 1 million de dollars à Toronto et à Vancouver.

Il prévoit que le prix moyen national augmentera de 4,7 % pour atteindre 720 255 $ d’ici la fin de l’année et augmentera encore de 0,2 % pour atteindre 721 814 $ en 2023.

De tels prix ont poussé Dave Campanella et Cate Ahrens à se tourner vers leur famille lorsqu’ils cherchaient une maison. Plutôt que de se lancer dans des guerres d’enchères les poussant au-delà du prix souhaité, ils ont acheté la moitié de la maison à trois étages de la sœur d’Ahrens il y a trois ans et l’ont transformée en duplex.

Maintenant, ils vivent au rez-de-chaussée et au sous-sol avec leurs deux enfants et la sœur d’Ahrens et son partenaire ont le niveau supérieur et le grenier.

“Ce serait bien d’avoir notre propre maison à côté d’eux ? C’est probablement l’idéal”, a déclaré Campanella.

“Je ne veux pas me leurrer. Ce n’est qu’une demi-maison, mais avec ΓǪ la folie des prix de l’immobilier à Toronto, c’est le mieux que nous pouvions espérer.”

Pour les travailleurs les moins bien payés du pays, même posséder la moitié d’une maison est hors de portée car les salaires ne suivent pas l’inflation, a ajouté Haider.

“Les travailleurs à très faible revenu s’entassent dans des appartements, où le même lit est utilisé par quelqu’un pour dormir la nuit parce qu’ils travaillent pendant la journée, et ΓǪ les gars de l’équipe de nuit qui travaillent pendant la nuit entrent et dorment pendant la journée”, il a dit.

Pourtant, ils sont également les moins susceptibles d’être représentés dans les données de surpeuplement du recensement.

Les personnes vivant dans des conditions précaires ne répondent souvent pas aux demandes de recensement parce qu’un propriétaire loue une propriété à une personne, mais en réalité, quatre ou cinq personnes partagent cet espace, a déclaré Haider.

Ceux qui ne sont pas sur le bail ne rempliront souvent pas de recensement et le locataire principal ne divulguera pas la véritable nature de leur résidence pour éviter de se faire prendre.

“Ce sont de vrais défis”, a déclaré Haider.

“Il y a un sous-dénombrement dans le recensement des plus vulnérables, mais à quel point il est étendu, c’est difficile à savoir.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2022.