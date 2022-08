Logement au Canada : Faut-il acheter ou louer une maison ?

La location a mauvaise presse, surtout au Canada. Beaucoup d’entre nous croient qu’investir dans une maison est l’une des meilleures décisions financières que vous puissiez prendre, étant donné que cela contribue à créer de la richesse.

Cette croyance était largement correcte, car les prix des logements ont connu une croissance sans précédent au cours de la dernière décennie. Selon l’Association canadienne de l’immeuble, le coût moyen pour posséder une maison au Canada était de 665 850 $ en juin 2022, ce qui est hors de portée pour de nombreux Canadiens. Statistique Canada montre que le revenu médian après impôt des familles canadiennes était de 66 800 $ en 2020.

Il est facile de voir les avantages de posséder une maison au lieu de louer, car l’achat d’une maison peut aider à constituer une valeur nette afin que vous ne gaspilliez pas d’argent en loyer. Il peut également y avoir un sentiment de confort et de sécurité qui accompagne le fait de posséder sa propre maison.

Il existe également de nombreuses options pour générer des revenus; vous pouvez louer votre propriété ou en lister une partie sur Airbnb. Pour beaucoup, une maison peut aussi être un symbole de statut et une déclaration au monde que vous êtes officiellement entré dans l’âge adulte.

Oui, il y a de nombreux avantages à posséder une propriété, mais si votre prix est hors du marché et que vous devez louer, ne vous sentez pas trop mal. Il y a plusieurs avantages financiers potentiels à louer plutôt qu’à acheter. Par exemple, voici quelques-uns des coûts que vous ne pouvez pas récupérer une fois que vous êtes propriétaire d’une maison :



Coûts de maintenance: Égal à environ un pour cent de la valeur de la propriété chaque année en moyenne.

Taxe de propriété: Cela peut représenter un coût important, selon l’endroit où vous habitez.

Paiements d’intérêts: Ceux-ci peuvent être très élevés, surtout avec des taux d’intérêt qui devraient augmenter.

Honoraires de l’agent immobilier et frais de clôture: Cela dépend du coût de la maison et de la province dans laquelle vous vous trouvez, mais les honoraires de l’agent immobilier et les frais de clôture représentent en moyenne entre deux et trois pour cent du coût total de la propriété pour l’acheteur.

Alors, comment décider de louer ou d’acheter un bien immobilier ? Il existe un calcul simple que vous pouvez utiliser pour vous aider à déterminer cela.

PRIX D’ACHAT VS. PRIX DE LOCATION

Le ratio prix/loyer est un calcul simple pour déterminer si le marché actuel sur lequel vous souhaitez acheter est potentiellement surévalué, et s’il vaut mieux louer :

Prenez le prix du bien que vous envisagez d’acheter Divisez ce nombre par le loyer annuel total de cette même propriété

Si le nombre que vous obtenez est compris entre 1 et 15, il est suggéré qu’il soit bien mieux acheter que louer. Si c’est entre 16 et 20, c’est un appel plus difficile, mais c’est généralement mieux vaut louer qu’acheter. S’il est supérieur à 21, il est fortement suggéré que vous louez au lieu d’acheter.

Par exemple, disons que vous cherchez à acheter un condo à Vancouver pour 700 000 $, mais que vous pouvez louer la même propriété pour 2 500 $ par mois. Le calcul serait de 700 000 $ divisé par 30 000 $ (qui est le résultat de 2 500 $ multiplié par 12), ce qui vous donne 23,33. Selon ce ratio, il serait peut-être préférable de louer plutôt que d’acheter ce condo.

Prenez les résultats du rapport prix-loyer avec un grain de sel. Comme tout ratio ou règle empirique, il s’agit d’un facteur parmi tant d’autres que vous pouvez évaluer lorsque vous prenez la décision d’acheter ou de louer une maison.

La location présente également de nombreux avantages non financiers. En tant que locataire, vous avez plus de mobilité et de liberté pour choisir où vous voulez vivre. Il peut également y avoir beaucoup de stress à posséder une maison si des réparations doivent être effectuées ou si les taxes foncières augmentent. Lorsque vous déménagez dans une nouvelle ville, il y a beaucoup de choses que vous ignorez peut-être sur la région, et il peut être préférable de louer pendant un certain temps avant d’acheter.

Rien ne garantit non plus que l’activité sur le marché canadien de l’habitation continuera de croître à l’avenir. Dans le pire des cas, il pourrait y avoir une correction ou un crash immobilier après l’achat d’une maison, et votre maison pourrait valoir beaucoup moins. Cela semble commencer à se produire dans certaines régions du Canada, et avec l’augmentation rapide des taux d’intérêt, la valeur des maisons a chuté dans certains marchés.

Oui, je pense toujours que c’est un bon objectif pour la plupart des gens de posséder un bien immobilier, mais seulement si cela a du sens financièrement. Si la croissance des prix des maisons a dépassé la croissance des prix de location par une marge suffisamment importante, il serait alors plus logique de louer.

En fin de compte, c’est une décision très personnelle, et vous devez déterminer si l’accession à la propriété ou la location est le bon choix pour vous.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.