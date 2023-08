Logement au Canada : comment les hausses de taux affectent le marché

Avec les hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada visant à lutter contre l’inflation, le marché de l’habitation au Canada a connu une légère baisse des prix, selon un nouveau rapport de Century 21 Canada.

Les données proviennent de l’enquête annuelle «Price per Square Foot Survey» de Century 21 Canada, qui compare le prix au pied carré des propriétés vendues entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours à la même période des années précédentes.

Selon le sondage, les grands centres urbains tels que Toronto, Vancouver et Montréal connaissent des prix de copropriété plus bas, tandis que les marchés plus petits tels que les petites villes de l’Ontario et le Canada atlantique connaissent une croissance importante du prix au pied carré, en particulier dans les maisons individuelles. -maisons familiales.

« Nous savions que le marché devait redescendre des sommets des dernières années, et nous constatons maintenant pleinement les effets de la croissance des taux d’intérêt qui a commencé l’année dernière », a déclaré le vice-président exécutif de Century 21 Canada, Todd Shyiak, dans un communiqué. communiqué de presse. «Mais nous devons examiner ces chiffres dans un contexte plus large. Le fait que nous ne soyons pas redescendus aux niveaux d’avant la pandémie montre que les maisons sont toujours en demande, et nous continuons de voir une croissance sur des marchés plus petits alors que de plus en plus de familles recherchent un coût de la vie plus bas.

Le rapport a également révélé que les prix ont atteint leurs points les plus bas en janvier, mais ont montré une augmentation constante au cours des mois de printemps. Cependant, malgré la tendance à la hausse, de nombreux marchés n’ont pas pu retrouver leurs prix de pointe de 2022 atteints avant le début des hausses de taux d’intérêt.

Le mois dernier, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de 25 points de base à 5 %, son plus haut niveau depuis 2001.

En ventilant les données par région, la Colombie-Britannique a connu la baisse de prix la plus importante parmi les provinces. Cependant, les prix sont généralement restés égaux ou supérieurs aux niveaux observés en 2021. Fait intéressant, la région de Victoria en Colombie-Britannique a fait exception et a connu une croissance des prix de l’immobilier.

En Ontario, divers changements ont été observés dans les prix de l’immobilier, allant de baisses à des hausses dans l’ensemble de la province. Les copropriétés ont connu une baisse de prix de 16 %, mais sont restées chères à un prix au pied carré de 1 013 $. En revanche, des villes comme Niagara Falls et Cambridge ont connu une croissance significative à deux chiffres des prix des maisons unifamiliales. Cette tendance était cohérente avec les villes plus éloignées de la région du Grand Toronto qui ont connu une croissance des prix des maisons unifamiliales.

L’Alberta a connu la plus forte croissance des prix de l’immobilier au cours de la dernière année, avec des augmentations constantes du prix au pied carré dans la plupart des marchés. La croissance a été régulière et modérée tout au long du premier semestre 2023. Même dans les régions qui ont connu des baisses, les prix ne sont pas descendus en dessous des niveaux de 2020. Calgary a connu une augmentation de 5,81 % des prix des maisons unifamiliales et une augmentation de 9,82 % des prix des condos, tandis que la ville voisine d’Okotoks a enregistré une augmentation substantielle de 14 % des prix des condos.

Cependant, les condos d’Edmonton ont fait exception et ont connu une baisse des prix.

Au Canada atlantique, les prix ont continué d’augmenter. Les maisons individuelles à Fredericton, Moncton et St. John ont toutes connu des augmentations à deux chiffres. Cependant, les prix des copropriétés à Halifax ont connu la plus faible augmentation de la région après une forte augmentation à deux chiffres l’an dernier.

Quant à Montréal, la ville a connu une baisse des prix des condos et des maisons individuelles. Cependant, la baisse a été modeste et est restée à un chiffre.

Le marché immobilier au Manitoba et en Saskatchewan est demeuré relativement stable, avec des gains et des pertes mineurs observés dans tous les domaines. À Saskatoon, les maisons individuelles ont le prix le plus élevé au pied carré à 344 $, tandis que Winnipeg, Brandon et Regina suivent la tendance avec leurs maisons unifamiliales individuelles à 291 $, 276 $ et 275 $ le pied carré, respectivement.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.