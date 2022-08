Logement abordable : Trudeau annonce plus de financement

OTTAWA –

Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi que le gouvernement fédéral créera 17 000 nouveaux logements grâce à un financement supplémentaire pour des projets, notamment le programme de location-achat du Fonds d’innovation pour le logement abordable et le lancement de la troisième phase de son Initiative de logement rapide.

L’annonce de Trudeau comprenait le financement de trois projets totalisant 2 milliards de dollars pour créer des milliers de nouveaux logements, dont beaucoup seront désignés logements abordables. Les 2 milliards de dollars comprennent le financement annoncé précédemment des deux derniers budgets fédéraux.

Des trois projets, deux relèvent du Fonds d’innovation pour le logement abordable, qui a été lancé en 2016 dans le but de créer davantage de logements abordables en s’associant à des groupes du secteur privé, des organismes sans but lucratif, des groupes de logement communautaire, des communautés autochtones et divers ordres de gouvernement.

Prenant la parole à Kitchener, en Ontario. avec le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion Ahmed Hussen.,Trudeau a déclaré que le gouvernement fédéral prévoyait de créer 10 800 nouveaux logements – dont 6 000 seront désignés logements abordables – dans le cadre du Fonds d’innovation pour le logement abordable.

Pendant ce temps, les candidatures pour l’initiative de location-achat de cinq ans du fonds sont maintenant ouvertes. Le projet permettra aux fournisseurs de logements “intéressés par le développement, le test et la mise à l’échelle de modèles et de projets innovants de location avec option d’achat” de demander un financement gouvernemental.

De plus, Trudeau a annoncé la troisième phase de l’Initiative de logement rapide du gouvernement fédéral pour créer 4 500 logements abordables, en partie dédiés aux femmes et aux personnes à risque d’itinérance.

“S’attaquer à l’abordabilité du logement est un problème complexe et il n’y a pas de solution miracle”, a déclaré Trudeau. « Le fait est que les solutions simplistes ne résoudront tout simplement pas le problème. Mais des annonces comme celle d’aujourd’hui nous font tous avancer et donnent à plus de gens un chez-soi et une chance réelle et équitable de succès.