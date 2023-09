Logan Weems se précipite pour 3 touchés alors que l’Oregon bat Stillman Valley – Shaw Local

STILLMAN VALLEY – Avec 13 victoires lors de ses 14 derniers matchs contre l’Oregon, une ancienne rivalité s’était transformée en domination totale de Stillman Valley. Cela a changé vendredi soir alors qu’un programme des Hawks considérablement amélioré est devenu dominant dans une victoire de 28-7, sa première contre les Cardinals depuis 2014, qui, par coïncidence, était la dernière année où l’Oregon a participé aux séries éliminatoires.

« Vous pouvez dire qu’ils arrivent », a déclaré Mike Lalor, entraîneur du Temple de la renommée de Stillman Valley. « Ils sont forts et durs devant. Ils nous ont gardés à l’intérieur et nous ne pouvions pas sortir. Il n’y avait pas beaucoup d’options.

Dans quelle mesure la performance de l’Oregon a-t-elle été dominante ?

Stillman Valley a été limité à 22 verges totales en attaque en première mi-temps. Il n’y a pas eu de gains de plus de six verges jusqu’à ce qu’il reste 1:46 au troisième quart lorsque le quart-arrière suppléant Ryan Rueff s’est connecté avec Noah Latham sur un jeu de passe de 59 verges, ce qui a conduit à un touché de 9 verges par Jacob Rhodes.

Ces deux jeux ont été la seule attaque significative, puisque les Cardinals, qui ont beaucoup couru, ont été limités à 42 verges au sol en 26 courses. Pendant ce temps, l’Oregon a terminé avec un mélange efficace de 100 mètres au sol et 150 dans les airs.

« Nos passes les ont répartis et ont ouvert le milieu », a déclaré le receveur Austin Egyed, qui a ouvert le match pour l’Oregon avec deux réceptions consécutives sur des parcours de qualité professionnelle.

Ensuite, ce fut l’attaque de Logan Weems au sol, alors qu’il traversait la défense de Cardinal pour organiser le premier touché de l’Oregon. À sept mètres, Jack Washburn a frappé l’ailier rapproché de 6 pieds 5 pouces et 245 livres Josh Crandall pour prendre une avance de 7-0.

« Quand ils ont empilé la boîte pour arrêter la course, cela a ouvert la passe », a déclaré le joueur de ligne Briggs Sellers.

C’est la combinaison Washburn-Crandall qui a permis à l’Oregon de remporter sa prochaine possession. Aux troisième et 11e, Crandall a brisé le milieu pour une capture de 46 verges. Trois jeux plus tard, c’est Weems qui a marqué à 11 mètres pour prendre une avance de 14-0.

« Notre mission en arrivant était la domination physique. Nous avons été bloqués toute la semaine en défense », a déclaré Sellers.

Cela était évident lorsque le joueur de ligne des Hawks Seth Rote a fait irruption dans le champ arrière et a arrêté John DeKlerk sans gain sur un quatrième et deux au milieu de terrain. Prenant le relais aux 50, Washburn a complété des passes à Egyed et Hunter Bartel pour en faire une passe de 7 sur 7. Dans l’une des seules erreurs du match, Crandall a été pénalisé pour un coup sûr tardif qui a bloqué l’entraînement.

Quelques jeux plus tard, il a compensé cela en alignant Keenan McDevitt pour une défaite de 9 verges sur un balayage à réaction, Quentin Berry rejoignant Crandall dans la poursuite. À la sortie de la seconde période, c’est Egyed qui a fait la même chose pour une défaite de 5 mètres pour forcer un trois-et-out de Stillman Valley.

« Notre défense volait vers le ballon et a vraiment arrêté le jeu extérieur », a déclaré l’entraîneur de l’Oregon, Broc Kundert.

Une passe renversée par le secondeur Jackson Glendenning a stoppé une autre tentative de quatrième essai de Stillman Valley plus tard au troisième quart. Les Cardinals ont été un peu gênés par le quart partant Braden Engel qui a été inactif en raison d’une blessure subie lors du rassemblement d’encouragement de l’école la nuit précédente.

Prenant le relais sur leur propre ligne de 36 verges, c’était Washburn à Crandall (3 réceptions sur 95) pour 41 verges et à Egyed pour 20 sur des jeux consécutifs. Weems a terminé l’entraînement avec un score de 4 verges au sol. Tous les trois sont des juniors, tout comme la majorité des partants des Hawks.

« Jack jetait des centimes absolus », a déclaré Egyed. « J’ai commis une erreur alors que je n’en ai pas attrapé une qui aurait dû être un touché. »

Egyed a marqué un touché en défense avec une interception au quatrième quart ; cependant, il a été rappelé pour un clip. Le score final des Hawks a été celui de Weems sur une course de 5 verges après avoir porté le ballon six fois sur un court trajet de 28 verges. Gavin Morrow, le meilleur joueur de football de l’Oregon, a converti les quatre points supplémentaires pour permettre à l’Oregon d’avoir une véritable menace sur les équipes spéciales.

« Weems a couru fort et nous avons eu des opportunités dans le jeu de passes », a déclaré Kundert. « Tout aussi important, nous étions plus physiques. »

Avec cette victoire, le favori de l’Oregon (3-3) n’a besoin de remporter que deux de ses trois derniers matchs contre Rock Falls, Rockford Lutheran et Rockford Christian pour atteindre les séries éliminatoires après neuf ans de disette.