Logan Sargeant pilotera pour Williams en 2023 en attendant l’approbation de la super licence FIA

Logan Sargeant devrait faire ses débuts en Formule 1 avec Williams la saison prochaine

Williams a confirmé que Logan Sargeant conduira pour eux en 2023 s’il obtient le nombre requis de points de super licence d’ici la fin de la saison de Formule 2 en cours.

S’exprimant avant les qualifications du Grand Prix des États-Unis samedi, le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a annoncé la décision d’associer l’Américain de 21 ans à Alex Albon la saison prochaine, le départ de Nicholas Latifi de l’équipe ayant été confirmé en septembre.

Williams ne saura que si Sargeant peut occuper le siège après la finale de la saison F2 à Abu Dhabi le 20 novembre, mais leur annonce qu’il conduira dans deux autres séances d’entraînement F1 au Mexique et à Abu Dhabi pourrait réduire ce qu’il est tenu de faire sur piste en F2.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.