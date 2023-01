Logan Sargeant de Williams prêt à faire pression en tant qu’Américain en F1 | “Les attentes sont élevées”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Logan Sargeant dit que c’est un rêve devenu réalité de rejoindre l’équipe Williams et de commencer son voyage en Formule 1

Entrer dans le paddock F1 s’accompagne d’une immense pression pour tout pilote, pas plus que la nouvelle star de Williams, Logan Sargeant.

Sargeant, 21 ans, a été révélé comme le remplaçant de Nicholas Latifi lors du Grand Prix des États-Unis de l’année dernière et comme le seul Américain dans un sport qui décolle aux États-Unis, il sait que tous les yeux seront rivés sur lui alors qu’il franchit la prochaine étape dans sa carrière, son objectif étant déjà de faire ses preuves sur la plus grande scène du sport automobile.

“Évidemment, c’est super spécial d’être le premier pilote américain depuis un moment”, a déclaré Sargeant.

“Avec trois Grands Prix [in America], ça va être amusant. Miami est juste à ma porte, donc j’ai vraiment hâte d’y être.

“C’est peut-être un peu plus de pression, mais en fin de compte, je me mets beaucoup de pression et les attentes sont élevées.

“Nous devons juste faire le travail.”

En faisant équipe avec Alex Albon chez Williams, Sargeant devient le premier pilote américain dans le sport depuis Alexander Rossi en 2015, le dernier Américain à remporter une course étant Mario Andretti en 1978.

La pression montera à l’approche de la saison, mais Sargeant s’est toujours assuré de se rappeler qu’il vivait son rêve pour une équipe qui le soutenait depuis si longtemps.

“C’est définitivement un rêve devenu réalité. J’ai l’impression que 16 ans de travail acharné, le poids a été enlevé de mes épaules que nous ayons réussi ici”, a-t-il ajouté.

“Alors vous pensez immédiatement, maintenant le vrai travail commence à essayer de garder ma place en Formule 1 à l’avenir.

“Les étoiles doivent absolument s’aligner et vous devez être au bon endroit au bon moment.

“Williams m’a tellement soutenu depuis la fin de l’année dernière et ils m’ont donné tellement confiance tout au long de l’année que ce siège était à gagner si je faisais mon travail.

“Avant ce dernier tour, j’avais besoin d’obtenir ma super licence et la pression était forte pour maximiser le week-end et nous l’avons fait.

“Je suis juste impatient de faire de mon mieux pour eux à l’avenir.”

Le directeur de l’équipe Williams, James Vowles, nie que Mercedes contrôle l’équipe de F1 rivale

Le nouveau directeur de l’équipe Williams, James Vowles, insiste sur le fait que l’équipe ne deviendra pas une “mini-Mercedes” après son départ des Silver Arrows.

Williams a annoncé vendredi que Vowles prendrait la relève en tant que directeur de l’équipe le 20 février avant la nouvelle saison, mettant fin à sa course de 13 ans avec Mercedes.

James Vowles (L) avec Lewis Hamilton

Vowles, qui quitte son poste de directeur de la stratégie, fournit un lien supplémentaire entre les deux équipes, qui sont déjà liées par Mercedes qui a fourni des moteurs à Williams depuis 2014.

Pendant ce temps, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, est un ancien propriétaire et directeur de l’équipe britannique, et le pilote Silver Arrows, George Russell, a passé trois ans chez Williams avant de s’associer à Hamilton pour la première fois la saison dernière.

“Je ne considérerais pas cela comme une mini-Mercedes”, a déclaré Vowles vendredi. “Williams est une équipe incroyablement indépendante à part entière, qui a formé sa propre histoire, son propre héritage.

Vowles était chez Mercedes depuis la création de l’équipe en 2010

“Williams est une organisation entièrement indépendante, et de plus, c’est une organisation dont mon succès dépend et dépend de mon bon travail là-bas, et qui doit être indépendant de Mercedes.

“Cela ne veut pas dire que Mercedes et nous-mêmes n’aurons pas de collaboration sous une forme ou une autre, il y avait une collaboration avant mon arrivée, mais je dois faire ce qui est le mieux pour Williams à partir de maintenant.”