Logan Paul sort avec un grand crédit du combat de Floyd Mayweather – lui et son frère Jake sont là pour rester | Nouvelles de boxe

Il pourrait y avoir quelques vérités inconfortables chuchotées dans les cercles de boxe lundi à l’ouverture des gymnases, quelques aveux peut-être les yeux écarquillés.

Logan Paul, le YouTuber, s’en est bien sorti contre Floyd Mayweather.

Il n’a pas battu le grand de tous les temps. Il pourrait ne jamais battre personne. Mais il s’en est bien tiré, et c’est bien mieux que ses légions de détracteurs ne s’y attendaient.

















1:34



Floyd Mayweather admet qu’il a été surpris par la capacité de Logan Paul



Il y a eu de nombreux moments où Mayweather a conduit Paul vers la porte de sortie, l’a tenue entrouverte et a attendu ce gamin odieux qui n’appartient pas à flâner. Mais Paul a refusé ces moments.

Épuisé, mal à l’aise et ayant reçu quelques coups appropriés dans les côtes et le visage, il a courageusement survécu aux neuf plus longues minutes de sa vie.

Rien que pour cela, cet intrus dans le sport demande un respect retrouvé.

Mayweather, bien sûr, est maintenant un grand-père de 44 ans qui a admis au préalable ne pas s’entraîner ni prendre cette exposition au sérieux. Mais le gouffre de capacités était si grand qu’une victoire de Paul dans un ensemble de règles traditionnelles aurait sûrement été le plus grand bouleversement dans le sport de tous les temps.

Mayweather, peut-être, n’était pas désespéré de mettre fin aux espoirs du jeune homme avec un KO, mais il y a eu de véritables moments où il a lancé ses poings avec une intention vicieuse.

Il a déjà fait l’une de ces expositions et a écrasé l’adversaire à trois reprises lors d’un KO au premier tour.

Le phénomène des frères Paul aurait pu subir un revers majeur dimanche soir à Miami mais regardez d’un peu plus près.

Ce sont des superstars d’Internet basées sur la notoriété et non sur la relativité – la renommée de Logan a explosé après sa vidéo la plus controversée et son jeune frère Jake se délecte maintenant comme le méchant.

Capitaliser sur l’aversion des fans était un truc que personne n’a plus perfectionné que Mayweather.

Les frères Paul sont là pour rester et c’est une vérité amère pour le puriste qui veut qu’ils disparaissent pour toujours.

Logan et Jake sont deux des attractions les plus regardées de la boxe en ce moment – ​​les autres combattants ne tireront pas beaucoup de conseils de leurs compétences, mais ils pourraient tirer beaucoup de la valeur marchande des frères.

Jake, plus fougueux que son frère aîné et meilleur boxeur aussi, portera le relais. Il a remporté ses trois combats par KO, a battu un vétéran du MMA à Ben Askren et affrontera ensuite un ancien champion de l’UFC à Tyron Woodley.

Quel niveau d’adversaire doit tomber avant que Jake ne soit félicité pour être à moitié décent ?

















1:28



Jake Paul s’est moqué de Tyron Woodley avant leur combat d’août



Peut-être Tommy Fury ? Le frère cadet de Tyson Fury, qui s’est fait connaître sur Love Island, a appâté Jake. Ce serait un combat d’une portée incroyable sur les réseaux sociaux, mais demandez-vous : est-ce que Jake aurait battu la plupart des six adversaires de Tommy jusqu’à présent ?

Il a eu la témérité d’appeler Saul ‘Canelo’ Alvarez dimanche. Il pensait aussi que son frère avait battu Mayweather. Deux cris très gentiment qualifiés d’audacieux.

Pour l’instant, Mayweather comptera sa dernière liasse de billets et se sourira. Le vainqueur de plusieurs des combats les plus lucratifs de la boxe l’a encore fait. Maintenant 44 ans et grand-père, et ensuite? Enfin une vie tranquille ?

















0:57



Logan Paul réagit à tenir la distance avec Floyd Mayweather



Il regardera Jake, le prochain frère de Paul, et préparera peut-être sa prochaine sortie d’exposition.

Le complot de vengeance est déjà là – les deux parties le reconnaîtront immédiatement. Une telle compréhension est une denrée précieuse dans ce sport que Mayweather connaissait et que les Paul comprennent maintenant.