Logan Paul pourrait affronter John Cena à Wrestlemania 39

La WWE est censée planifier un énorme affrontement entre Logan Paul et John Cena à WrestleMania 39. Plus tôt cette année, Paul a signé un accord à long terme avec la WWE.

Un nouveau rapport de Wrestling News indique maintenant que Logan Paul affrontera John Cena, 16 fois champion du monde, dans une énorme confrontation. Le YouTuber devenu boxeur a été battu par Roman Reigns lors de l’événement à la carte Crown Jewel en Arabie saoudite en novembre. Paul a également révélé sur son podcast Impaulsive qu’il avait déjà envoyé un SMS à Triple H pour un “match de rêve” avec John Cena. Selon les mots du YouTuber, cela “casserait Internet”.

Logan Paul a fait ses débuts à la WWE dans WrestleMania 38 après avoir fait équipe avec The Miz dans une victoire sur les Mysterios. Il a ensuite vaincu le Miz à SummerSlam en juillet dernier.

Cena est revenu sur le ring avec Kevin Owens pour vaincre Reigns et Sami Zayn dans un match par tag à SmackDown. Cela préserve son record de lutte pour la WWE au moins une fois par an depuis 2000. Paul avait également défié le leader de la Cenation lors d’un match en novembre au Showcase of the Immortals.

Avant de faire équipe avec Kevin Owens, le Dr of Thuganomics a concouru en août 2021 lorsqu’il a perdu contre le leader de la lignée lors de l’événement principal de SummerSlam. La première nuit de WrestleMania 39 aura lieu le 1er avril qui est aussi l’anniversaire de Logan Paul.

Le rapport de Wrestling News poursuit en déclarant que les Usos contre Sami Zayn et Kevin Owens s’affrontent pour le championnat incontesté par équipe de la WWE; Roman Reigns contre The Rock ou Cody Rhodes pour le WWE Universal Championship et Seth Rollins contre Cody Rhodes ou Drew McIntyre pour le WWE Championship.

Outre la WWE, le YouTuber américain était également sous les feux de la rampe pour son implication présumée dans l’escroquerie du Crypto Zoo. Le YouTuber de 27 ans a été accusé d’avoir escroqué des millions de dollars dans le cadre de ce projet en 2021. Coffeezilla a mis en ligne une partie en trois parties documentant l’effondrement de ce projet de cryptographie. Logan a cependant précisé qu’il s’attaquerait à de telles rumeurs dans sa prochaine vidéo qui sortira le 3 janvier sur sa chaîne.

