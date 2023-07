Logan Paul partage des images des coulisses des fiançailles avec Nina Agdal qui montrent à quel point la surprise a été presque gâchée

Logan Paul a publié des images réconfortantes de sa proposition à Nina Agdal et comment ses plans secrets ont été presque gâchés.

Le YouTuber et désormais star de la WWE a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux qu’il était fiancé à Agdal après un peu plus d’un an de fréquentation.

5 Les plans surprises de Paul à proposer à Agdal ont failli être déjoués Crédit : Logan Paul YouTube

5 Mais il était capable de le jouer Crédit : Logan Paul YouTube

5 Paul a ensuite sorti une boîte avec une bague à l’intérieur, avec Agdal sous le choc Crédit : Logan Paul YouTube

5 Après s’être mis à genoux, il a réussi à poser la grande question Crédit : Logan Paul YouTube

Des images le montraient en train de poser la question au lac de Côme en Italie, avec une légende disant: « Fiancé à mon meilleur ami. »

Paul et Agdal étaient tous deux visiblement ravis des photos alors qu’ils s’embrassaient sur la terrasse d’un hôtel devant un décor époustouflant.

Juste un jour après son annonce, il a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube sur la façon dont il s’est préparé pour le grand moment.

Cependant, ses plans ont failli se défaire juste devant Agdal dans les semaines précédentes.

Paul parlait sur haut-parleur à l’un de ses partenaires chez PRIME, la marque de boissons qu’il dirige avec sa collègue star de l’internet KSI.

« Attendez, attendez, oh, oh, oh, ça pourrait aussi aller dans la vidéo de Summer Slam », a-t-il dit, avec Agdal assis à quelques mètres de là.

Son partenaire a alors répondu: « Ouais alors, alors vous avez une vidéo de proposition. »

« Peut-être… » répondit Paul paniqué avant qu’on lui demande si les plans étaient faux, mais il dit : « Non, non, non. »

Il a ensuite révélé qu’il lui avait acheté une paire de boucles d’oreilles comme leurre au cas où elle entendrait quelque chose, avant d’atteindre enfin le grand moment.

« Alors tu aimerais te marier ici, et si tu te fiancés ? » demanda-t-il avant de sortir une boîte d’un buisson sur la terrasse.

Après une profonde inspiration, il dit : « Nina je t’aime tellement. Tu es l’amour de ma vie, tu es la fille de mes rêves. Je n’aurais jamais pensé que je te trouverais, et maintenant que je l’ai, je ne veux jamais pour te laisser partir. »

« Je suis désolé, je suis un tel con », a-t-il ajouté en retenant ses larmes avant de demander: « Petite fille, veux-tu m’épouser? »

5 Le couple a ensuite pu partager l’heureuse nouvelle avec ses parents Crédit : Logan Paul YouTube

Agdal n’a pas tardé à répondre par un « oui » alors que l’heureux couple s’embrassait.

Elle a ensuite demandé si Paul avait demandé à son père de l’épouser, mais il a dit de façon hilarante: « Je dois faire ça. »

La vidéo leur a ensuite coupé le dîner avec les parents d’Agdal et Paul demandant la bénédiction, puis révélant qu’ils étaient déjà fiancés plus tôt dans la journée.

Son père était d’accord avec ça cependant, avec des cloches de mariage qui sonneront à l’avenir alors que le couple se marie.