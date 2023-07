Logan Paul intéressé par ses débuts à l’UFC contre Paddy Pimblett; Veut se battre sur Elon Musk contre Mark Zuckerberg Undercard

La superstar de la WWE, Logan Paul, semble enthousiasmée par le potentiel affrontement MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg à l’UFC. Si le combat entre les deux milliardaires de la technologie se produit, Paul aimera faire ses débuts à l’UFC sur la même sous-carte. S’exprimant sur son podcast YouTube, Paul a déclaré qu’il ne facturerait aucun montant pour la bataille et que tout l’argent récolté lors de l’événement serait reversé à une association caritative.

Lorsqu’on lui a demandé qui il voulait combattre, Paul n’a pas tardé à choisir son adversaire. Le boxeur-influenceur a appelé la star de l’UFC Paddy Pimblett à se dresser contre lui en disant: «Donnez-moi Paddy Pimblett. Donnez-moi Paddy le méchant.

Pimbett est hors du circuit depuis la victoire controversée sur Jared Gordon à l’UFC 282 en 2022.

Logan Paul a également fait une recherche sarcastique sur le gain de poids de Pimblett entre les saisons de l’UFC. «Ce garçon ressemble à un dirigeable pendant l’intersaison. Il arrivera dans ma catégorie de poids et je le frapperai », a déclaré un Paul chargé. Lorsque l’un de ses partisans s’est opposé à la remarque de Paul, décrivant Pimblett comme « trop ​​petit », cela a provoqué une explosion de sa part. « Il est trop petit quand il perd du poids. Mais quand il ne coupe pas de poids, c’est un fer à cheval », a répondu Paul.

En 2022, une campagne promotionnelle en ligne de Paddy Pimblett a suscité une réaction furieuse de Logan Paul. Le YouTuber a présenté une marque de boissons énergisantes nommée « Prime » avec son collègue influenceur KSI. Quelques jours après le lancement, Pimblett a été présenté dans une vidéo où le combattant a comparé Prime à la dernière boisson Body Fuel d’Applied Nutrition.

Pimblett a déclaré que Prime contenait une quantité importante de sucre (deux grammes par bouteille), tandis que Body Fuel n’avait pas de sucre du tout. La déclaration n’a pas été bien accueillie par Paul, qui a menacé Pimblett en disant: « Je pourrais techniquement vous poursuivre en justice pour cette désinformation. »

En ce qui concerne la bataille entre Musk et Zuckerberg, les rivaux des médias sociaux seraient « très sérieux » à propos du combat, qui pourrait avoir lieu à l’UFC 300 l’année prochaine. Musk est celui qui a invité Zuckerberg à la bataille via un tweet. Dans une réponse rapide, le patron de Meta a demandé l’emplacement avec Musk proposant l’Octogone de Las Vegas. La guerre des mots entre Musk et Zuckerberg a attiré l’attention du président de l’UFC, Dana White, qui aurait désespérément voulu que cela se produise.