Logan Paul exprime sa gratitude à Cody Rhodes après le WWE King & Queen of the Ring 2024

Lors d’un événement principal dramatique au WWE King & Queen of the Ring 2024, le champion des États-Unis Logan Paul a affronté le champion incontesté de la WWE Cody Rhodes. Paul a été incroyablement près de détrôner Rhodes, recourant même à des tactiques louches impliquant des coups de poing américains. Malgré ses efforts, Cody Rhodes a conservé son championnat, poursuivant sur sa lancée jusqu’à l’été.

Après une préparation houleuse et un match intense, Logan Paul s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa gratitude à Cody Rhodes dans un message hors du commun. Paul a tweeté :

«Je me suis tellement amusé ce soir. Merci pour la danse @CodyRhodes.

Alors que Cody Rhodes a défendu avec succès son titre, l’événement a entraîné un changement de titre important. Lors du concours d’ouverture, Liv Morgan a détrôné Becky Lynch pour devenir la nouvelle championne du monde féminine.

Que pensez-vous du match intense de Logan Paul contre Cody Rhodes à WWE King & Queen of the Ring 2024, et que pensez-vous du fait que Liv Morgan détrône Becky Lynch pour devenir la nouvelle championne du monde féminine ? Partagez vos réactions et prédictions pour la saison estivale à la WWE dans la section commentaires ci-dessous !