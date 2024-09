Logan Paul et Nina Agdal accueillent la naissance de leur premier enfant

Logan Paul et sa fiancée Nina Agdal sont désormais parents.

Le couple a annoncé dimanche la naissance d’Esmé Agdal Paul.

« Esmé Agdal Paul est entrée dans le chat », a écrit Paul sur Instagram.

Paul et Agdal ont annoncé en mars qu’Agdal attendait un bébé. C’est leur premier enfant ensemble et aucun enfant issu de relations antérieures non plus. Les deux sont fiancés depuis juillet 2023, lorsque Paul a proposé au lac de Côme, en Italie. Ils ont rendu public leur relation pour la première fois en 2022.

Peu après leurs fiançailles, Agdal s’est entretenu avec Premier rang quotidien sur la façon dont ils se sont rencontrés, en disant : « Nous nous sommes rencontrés lors d’un événement à New York. J’ai découvert qu’il était là et mon instinct me criait que je devais lui dire bonjour.

«Je l’ai essentiellement convaincu de me retrouver, moi et mes amis, à l’étage pour prendre un verre», a-t-elle poursuivi. « Je ne voulais pas descendre les escaliers à cause de mon mal de dos. Il est monté à l’étage et nous avons commencé à plaisanter. J’ai immédiatement eu l’impression que je le connaissais depuis des années, et nous y sommes. C’était sauvage !

Paul n’a pas lutté depuis WWE SummerSlam lorsqu’il a perdu le championnat des États-Unis contre LA Knight.

