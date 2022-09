Logan Paul défiera Roman Reigns pour le championnat universel incontesté au joyau de la couronne

Logan Paul est prêt à défier Roman Reigns pour le championnat universel incontesté à Crown Jewel lors de son troisième match sur le ring. L’annonce officielle du match a été faite lors de la conférence de presse de Crown Jewel qui a eu lieu à Las Vegas samedi 17 septembre.

Logan devait défier le champion après qu’il ait été annoncé qu’il serait à Smackdown. Cependant, la confirmation de la participation de Reigns au presseur est venue plus tard. La WWE a confirmé que Logan défiera le champion, un jour après le Smackdown.

Quelques jours avant le presseur, Reigns faisait partie du podcast de Logan et le match a été taquiné après le départ du chef de table.

Selon les rapports, Reigns ne fera pas partie des règles extrêmes, prévues pour le mois prochain. Le double champion devrait faire son retour à la WWE lors du Smackdown de la semaine prochaine. Reigns a dominé le jeu depuis son retour et il est fort probable qu’il vaincra le YouTuber lors de l’événement en Arabie saoudite le 5 novembre.

Cependant, avant Crown Jewel, Reigns affrontera AJ Styles pour défendre son titre lors d’un événement en direct au Canada. Il est fort probable que le champion sortira du match avec le championnat universel incontesté.

D’un autre côté, la carrière de Logan à la WWE a également été une trajectoire à suivre. Il a fait ses débuts sur le ring à Wrestlemania 38, où il a fait équipe avec The Miz contre Rey et Dominik Mysterio.

Le Miz s’est ensuite retourné contre son partenaire après le match menant à la mise en place d’un concours entre eux SummerSlam où Logan a battu l’ancien champion de la WWE. Logan a maintenant été ajouté à un scénario majeur et obtiendra une grande visibilité en travaillant avec The Head of the Table.

En parlant de Reigns, il a battu Goldberg lors du précédent événement de la WWE en Arabie saoudite.

