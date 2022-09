La récente acquisition phare de la WWE, Logan Paul, a défié le champion du monde en titre incontesté Roman Reigns pour un match en tête-à-tête mercredi. Logan a récemment commencé sa carrière à la WWE, après avoir signé un contrat à long terme avec la promotion de la lutte. La sensation des médias sociaux a déclaré qu’il savait maintenant qui il voulait affronter pour son prochain combat majeur, et que cet adversaire n’était autre que le leader de la lignée Reigns.

Reigns et Logan sont récemment apparus sur le podcast ImPaulsive de ce dernier et ont discuté d’une pléthore de choses, y compris un match contre le légendaire Rock, la bataille promotionnelle emblématique de Reigns avec la superstar John Cena, et bien plus encore.

Après le départ de Reigns, on a demandé à Logan s’il voulait affronter Reigns, ce à quoi il a répondu: «Je peux sentir le chien faire surface en moi. Je veux simplement lutter contre l’homme quand je le vois à la télévision et sur le ring. Le joueur de 27 ans a souligné son chemin à la WWE vers sa carrière de boxeur, déclarant qu’il avait affronté le plus grand nom de la boxe, juste lors du deuxième match de sa carrière. Logan avait combattu la légende de la boxe Floyd Mayweather Jr.

Reigns a répondu que Logan était trop inexpérimenté pour lui faire face si tôt. Reigns n’était pas satisfait du défi du débutant et a partagé son point de vue sur Twitter.

«Je bénis le monde et apporte l’île de la pertinence à votre émission (ImPaulsive). Toi et tes garçons me reconnaissez et dès que je suis parti, vous vous taisez ? Paul Heyman s’occupe de lui », a déclaré Reigns.

Je bénis le monde et j’apporte l’île de la pertinence à votre spectacle. Toi et tes garçons me reconnaissez et dès que je suis parti vous faites couler votre gueule ?!.

Wiseman, occupe-toi de lui. @HeymanHustle https://t.co/vbWgX74ZAW – Règnes romains (@WWERomanReigns) 14 septembre 2022

Dans l’état actuel des choses, Logan est apparu dans deux matchs majeurs de la WWE jusqu’à présent, tous deux sur les plus grandes salles que la société de lutte leader du marché a à offrir – WrestleMania XXXVIII et SummerSlam.

À Wrestlemania, il a fait équipe avec la superstar de la WWE Miz pour affronter les Mysterios dans un match par équipe à indice d’octane élevé. Logan combat ensuite son ami devenu ennemi dans un match en simple au SummerSlam, réclamant sa rétribution contre Miz pour l’avoir attaqué après le combat contre les Mysterios.

Roman Reigns, l’actuel champion de la WWE, se présente comme “le chef de la table”, et il refuse de prendre autre chose que le pur respect de toute superstar qui vient sur son “île de pertinence”. Il a souvent démontré que toute personne qui lui manque de respect, à lui ou à sa famille, paiera un prix très élevé.

Il sera intéressant de voir si Logan obtient sa bataille en tête-à-tête contre Reigns, mais des rumeurs récentes impliquent que la WWE ne veut pas que Logan perde avant WrestleMania, donc s’ils se rencontrent sur le ring, les choses ne semblent pas bien pour Paul.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici