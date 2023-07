Logan Paul, boisson énergisante KSI Prime ciblée par Schumer

Logan Paul et KSI posent avec des bouteilles d’hydratation Prime avant un match de saison régulière entre les Diamondbacks de l’Arizona et les Dodgers de Los Angeles le 31 mars 2023 au Dodger Stadium de Los Angeles, en Californie. (Photo de Brandon Sloter/Icon Sportswire via Getty Images)

WASHINGTON – Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, appelle la Food and Drug Administration à se pencher sur une boisson énergisante pour sportifs fondée par des influenceurs des médias sociaux qui est devenue populaire auprès des enfants et des adolescents.

Prime, fondé par les stars de YouTube Logan Paul et KSI, a rapidement gagné un fervent public après son lancement en 2022 et est devenu un partenaire officiel du Futbol Club Barcelona ce mois-ci. La marque propose une boisson hydratante en bouteille et une boisson énergisante en canette, dont on dit qu’elle n’est pas destinée aux enfants.

Dans un communiqué publié lundi, le bureau de Schumer a qualifié la boisson énergisante de « chaudron de caféine ».

« De nombreux médecins ont de sérieuses inquiétudes pour Prime, et j’écris pour exhorter spécifiquement votre agence à enquêter sur Prime pour ses allégations, son marketing et sa teneur en caféine », a écrit Schumer, DN.Y., dans une lettre au commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf. Les boissons de premier choix sont devenues virales sur les plateformes de médias sociaux, telles que TikTok, qui fait elle-même l’objet d’un examen réglementaire intense à Washington.

La boisson énergisante Prime contient 200 mg de caféine par 12 onces, contre 34 mg dans une canette de 12 onces de Coca Cola et 80 mg dans une canette de 8,4 onces de Red Bull, selon la lettre de Schumer. Plusieurs pays, dont l’Australie, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Canada et Nouvelle-Zélande ont déjà interdit les boissons Prime Energy ou sa version sans caféine, Prime Hydration, dans certaines écoles.

Schumer a exhorté Califf à lancer une enquête basée sur les avertissements des médecins aux parents qui disent que la teneur en caféine « peut avoir un impact négatif sur la santé des enfants » ainsi que sur la publicité ciblée sur les jeunes. Le manque d’avertissements suffisants de la part de la société concernant sa teneur en caféine invite également à un examen minutieux, a-t-il écrit.

« Une simple recherche sur les réseaux sociaux pour Prime générera une quantité impressionnante de contenu sponsorisé, qui est de la publicité », a écrit Schumer. « Ce contenu et les allégations faites doivent être étudiés, ainsi que les ingrédients et la teneur en caféine de la boisson énergisante Prime. »

Un représentant de la société a déclaré à CNBC que Prime Energy « contient une quantité de caféine comparable à celle des autres boissons énergisantes les plus vendues, toutes conformes à la limite légale des pays dans lesquels elle est vendue », et qu’elle se félicite des discussions avec la FDA sur la protection des clients.

Prime Energy « a respecté toutes les directives de la FDA avant d’entrer sur le marché et indique clairement sur l’emballage, ainsi que dans les supports marketing, qu’il s’agit d’une boisson énergisante et qu’elle n’est pas destinée aux personnes de moins de 18 ans », a déclaré le représentant.