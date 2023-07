Logan Paul fait parler le monde entier chaque fois qu’il fait une apparition publique, que ce soit dans un ring de la WWE ou sur les réseaux sociaux.

Dimanche, Logan s’est rendu sur Instagram pour annoncer ses fiançailles avec Nina Agdal. Il a partagé des photos de sa proposition au mannequin danois.

« Je me suis fiancé à mon meilleur ami », a déclaré Logan Paul en légende du message.

La star et le mannequin de la WWE se sont fiancés au lac de Côme en Italie, après avoir célébré leur premier anniversaire en tant que couple en mai.

« Nous nous sommes rencontrés lors d’un événement à New York. J’ai découvert qu’il était là et mon ventre criait que je devais lui dire bonjour », avait déclaré Agdal au Daily Front Row.

« Je l’ai essentiellement convaincu de nous rencontrer moi et mes amis à l’étage pour prendre un verre », a poursuivi Agdal. « Je ne voulais pas descendre les escaliers à cause de mon mal de dos. Il est monté et nous avons commencé à plaisanter. J’ai immédiatement eu l’impression de le connaître depuis des années, et nous y sommes. C’était sauvage ! »