S’adressant à Instagram dimanche soir, le farceur a téléchargé des images de son camp d’entraînement.

Dans le clip, il recule dans le coin d’un ring de boxe en tenant les cordes de chaque côté de lui tout en portant un équipement de protection.

Son partenaire laisse échapper une série de coups, sous lesquels Paul esquive ou esquive avant d’exécuter un court shimmy brandissant la hanche et de se diriger vers le centre du ring en sécurité.

« Deux semaines avant que je ne batte Floyd Mayweather, » les images sont sous-titrées, en référence au combat d’exhibition de huit rounds que lui et le candidat de boxe GOAT se rencontreront au stade Hard Rock des Miami Dolphins.

« J’ai regardé ça 10 fois, j’ai ri à chaque fois. S’il vous plaît, faites cette danse le 6 juin, » a commenté un utilisateur populaire sur la plate-forme de médias sociaux.

« Bien sûr, j’ai réalisé qu’il copiait Ali, je faisais la lumière sur la musique, ça m’a fait rire! » il a ajouté plus tard, après un contrecoup.

« Sans parler de la danse de Logan à la fin était épique et hilarante. Il a ça dans le sac! Va chercher CHAMP! »

quando eu acabar com o Mayweather, você é o próximo https://t.co/Ctmn9q043u – Logan Paul (@LoganPaul) 14 mai 2021

Le clip a déjà été vu plus de trois millions et demi de fois, et a également été commenté avec des emojis de flammes et des discussions sur « Vous allez gagner ».

Mais les opposants ont surnommé l’action « plus scénarisé que la WWE » en référence au championnat de lutte de divertissement sportif.

« Floyd n’est pas ce mec tho, » était une remarque moins cinglante d’une grande célébrité d’Instagram, qui souhaitait toujours à Paul « Bonne chance ».

En quête d’un prochain combat avec le frère Paul, la star brésilienne Whindersson Nunes a commenté «Muito lento» en portugais, ce qui signifie «très lent».

Le commentaire a reçu près de deux mille « likes » de la part de ses compatriotes, et dans le plus grand pays d’Amérique du Sud, Nunes est un énorme tirage au sort avec plus de 51 millions de followers – soit près d’un quart de la population brésilienne.

Il y a dix jours, Nunes a posté un clip d’entraînement sur une bande-son hip-hop tout en taguant Paul dans le processus avec une paire d’émojis aux yeux ouverts.

Répondant dans la langue maternelle de Nunes, Paul, qui vit à Porto Rico mais a été critiqué pour ne pas avoir essayé de parler espagnol, a retweeté le Brésilien et a déclaré: « Quand j’en ai fini avec Mayweather, tu es le suivant. »

Avec sa dernière réponse, Nunes semble désireux de maintenir la rivalité chauffée et sera investi dans le spectacle à la carte qui devrait voir Mayweather faire court à Paul.

Admettant à Barstool Sports qu’il n’a « aucune stratégie » pour la rencontre, le joueur de 44 ans insiste: « Je dois juste me montrer. »

« Si je veux qu’il fasse un tour, il en fera un. Si je veux qu’il en fasse deux, [it’ll go] deux. Tout dépend de moi. «

Pourtant, il prend toujours évidemment le sport au sérieux malgré le cirque qu’il divertit en affrontant Paul, en publiant une photo d’entraînement la semaine dernière et en la sous-titrant: « Cette merde est du sang, de la sueur et des larmes pour moi. »