Logan Paul abasourdi par son propre physique et fait une blague sur les tests de dépistage de drogues et donne une raison inattendue pour le combat de Dillon Danis

Logan Paul a été abasourdi par son propre physique lors d’un entraînement ouvert avant son combat très attendu avec Dillon Danis.

La star de YouTube est à la recherche de sa première victoire en boxe depuis qu’il s’est tourné vers ce sport alors qu’il se prépare à affronter le combattant de MMA Danis samedi soir à la Manchester Arena.

4 Paul affrontera Danis samedi à la Manchester Arena Crédit : Misfits Boxing

Et le combattant né dans l’Ohio semble en pleine forme alors qu’il se rend sur place pour montrer ses compétences sur le ring lors d’un entraînement ouvert.

Par la suite, cela a incité le présentateur de DAZN et talkSPORT, Ade Oladipo, à s’émerveiller de son physique en disant : « Vous avez l’air en pleine forme. »

Paul a répondu : « Merci. Je me sens bien. Je coupe aussi un peu, c’est plus dur que je ne le pensais. »

Il a ensuite regardé la caméra, se voyant et changeant d’avis, admirant sa propre silhouette.

« Merde, je – merde – j’ai l’air plutôt comestible en ce moment. Quelqu’un me teste, vite! »

Paul compte plus de 23 millions d’abonnés sur YouTube et s’est classé comme le créateur YouTube le mieux rémunéré en 2017, 2018 et 2021.

Mais depuis qu’il s’est tourné vers la boxe, il a combattu deux fois : ses débuts contre KSI qu’il a perdu et une exhibition contre Floyd Mayweather qui s’est terminée sans résultat.

Le joueur de 28 ans est cependant le grand favori pour battre Danis samedi soir, dans un événement principal à double facturation avec KSI combattant Tommy Fury sur la même carte.

4 Paul avait l’air stupéfait de voir son propre physique dans le reflet Crédit : MISFITS BOXE

4 Il a fléchi ses muscles et a plaisanté : « Quelqu’un me teste ! » Crédit : MISFITS BOXE

Cependant, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il combattait Danis, Paul a admis qu’il souhaitait uniquement commercialiser sa boisson énergisante, Prime.

Il a déclaré : « J’ai tout à perdre et rien à gagner. Qu’est-ce que j’en retire en battant Dillon Danis ? »

Lorsqu’Oladipo lui a demandé pourquoi il s’en souciait, Paul a répondu franchement : » Honnêtement ? Pour promouvoir Prime. Buvez Prime.

« Prime a dépensé de l’argent supplémentaire, des millions de dollars, en payant les meilleurs combattants possibles pour créer la carte la plus divertissante de la soirée.

4 Paul dit qu’il n’a pris le combat de Danis que pour aider son entreprise et celle de KSI, mais ce combat a un avantage personnel et plus encore.

« Je suis l’un de ces combattants, mais il y a une tonne de grandes personnalités ici, mon frère. Avez-vous vu quelque chose comme ça ? »

Quoi qu’il en soit, Paul et Danis régleront une amère rivalité samedi soir, après que le combattant de MMA ait proféré une série d’insultes à l’encontre de sa fiancée Nina Agdal.

En raison du niveau de harcèlement, qui comprenait plusieurs maquettes d’images d’elle à caractère sexuel, Agdal a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire le mois dernier.