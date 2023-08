Logan Paul a trouvé le moyen idéal pour faire face à la querelle de Jake Paul et au barrage quotidien de propos trash de Dillon Danis

Logan Paul a beaucoup travaillé en ligne dans la préparation de son affrontement avec Dillon Danis.

Non seulement il a dû faire face à des conversations incessantes de la part de Danis à la traîne sur Twitter pour tenter de se mettre sous sa peau, mais il a également été impliqué dans une querelle avec son jeune frère Jake Paul.

2 Paul lace ses gants dans l’espoir de faire taire Danis Crédit : Getty

Un clip est devenu viral du podcast Impaulsive de Logan dans lequel lui et son frère se disputent pour ne pas pouvoir apporter une bouteille de Prime, une société de boissons fondée par Logan, dans le combat de Jake contre Nate Diaz.

La conversation a ensuite pris un ton plus profond, car Jake a accusé son frère aîné de jouer les deux côtés après s’être engagé dans des relations commerciales avec les rivaux de Jake, Dana White et KSI.

Il a également dû endurer les railleries quotidiennes de Danis sur Twitter, qui a utilisé des images de sa fiancée pour tenter de le déstabiliser.

« Quand il pleut, il pleut à verse », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse chaotique qui s’est tenue à Londres.

« J’ai traversé la tempête tellement de fois et je comprends parfaitement, viscéralement, que ça passe toujours.

« Du bruit ici, des bavardages là-bas, mais si je retire ces téléphones de ma vie et que je sors, que je boxe et que je vais courir, alors rien de tout cela n’existe.

« Les médias sociaux sont ce monde virtuel étrange dans lequel si vous voulez être immergé et balayer toute la journée et choisir d’étouffer votre esprit dans un contenu insensé, vous le pouvez, mais vous pouvez aussi simplement le poser et être un véritable humain et en formation camp j’adore faire ça.

« Je suis tellement insensible à cette merde, mais j’ai tout vu, j’ai tout traversé, j’ai entendu ce que tout le monde va dire. »

2 Les choses n’ont pas été fluides entre les frères Paul ces derniers temps Crédit : Getty

Mais, il est peu probable que les choses se calment de sitôt, alors que Logan approche de son combat avec Danis.

À l’heure actuelle, « The Maverick » n’est pas particulièrement intéressé par une vie tranquille, car il a contrarié Danis lors de la conférence de presse de mardi, apportant un gâteau d’anniversaire montrant que Danis avait été assommé, puis il le lui a lancé.

Le 14 octobre, cependant, les deux hommes auront la chance de régler leur boeuf sur la même carte que KSI vs Tommy Fury et ce sera en écoute gratuite et exclusive sur talkSPORT.