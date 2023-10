Logan O’Connor brille dans le jeu chippy de l’Avalanche – exactement le genre qu’il aime

SEATTLE — Lorsque Jared Bednar a dit à Logan O’Connor et au quatrième trio de l’Avalanche du Colorado de prendre la glace une minute après le début du match de mardi, l’ailier droit avait le sentiment que le Kraken de Seattle aurait son premier trio à jouer. Le Kraken avait commencé le match avec sa deuxième ligne, donc son trio de tête était presque certain d’obtenir le prochain quart de travail.

Pour O’Connor, cela signifiait affronter Jordan Eberle. Cela signifiait une chance de vengeance.

En avril, alors que l’Avalanche du Colorado et Seattle étaient dans l’impasse lors du sixième match de leur série de premier tour, Eberle a coché l’attaquant Andrew Cogliano tête la première dans la bande, lui causant deux fractures au cou. Le coup sûr, qui n’a pas conduit à une suspension, a rendu furieux l’Avalanche et a conduit à un été douloureux pour Cogliano, qui a signé de nouveau avec l’Avalanche en agence libre. Seattle a terminé la série avec une victoire lors du septième match, et une intersaison à part n’a pas apaisé la tension entre les deux équipes. Il s’attardait comme des flaques d’eau sur les trottoirs de Seattle et – avec O’Connor et Eberle ensemble sur la glace – s’est montré au début de la première confrontation Avalanche-Kraken de la saison 2023-24.

Alors que les attaquants patinaient dans la même direction, O’Connor a demandé à Eberle de se battre. Le vétéran de Seattle a immédiatement laissé tomber ses gants.

« Je sais que cela pesait peut-être un peu sur certains gars, et sur moi un peu », a déclaré O’Connor. « Il savait ce qu’il devait faire, et je lui en dois le mérite. Il savait que le succès de l’année dernière était probablement bon marché, qu’il coûtait à Cogs le reste de cette série – ce qui n’était pas grand-chose, évidemment – ​​mais que l’été aussi, il se rétablissait. C’était bien de s’en débarrasser.

Eberle, qui est ami avec Cogliano après avoir joué avec lui à Edmonton, compte près de 1 000 matchs d’expérience dans la LNH. Mais le combat avec O’Connor n’était que le troisième de sa carrière, et l’ailier du Colorado ressemblait définitivement au combattant le plus expérimenté. Il a décroché une demi-douzaine de coups de poing avant que les arbitres ne les séparent.

« Chaque fois que vous voyez un gars défendre son coéquipier, c’est le genre de gars que vous voulez dans votre équipe », a ajouté Ross Colton du Colorado, qui a combattu O’Connor à deux reprises alors qu’il jouait contre le Colorado avec Tampa Bay. « D’habitude, c’est moi qui suis la cible des coups qu’OC me donne, donc c’est plutôt agréable d’être à ses côtés pour regarder ça. »

Au-delà du combat, de nombreuses preuves démontraient que les deux équipes ne s’aimaient pas. Cale Makar, qui a été suspendu en séries éliminatoires pour un coup sûr tardif contre Jared McCann, a entendu des huées au moment où il a touché la rondelle pour la première fois, et Josh Manson et Vince Dunn se sont lancés dans un match bousculé quelques minutes plus tard. La foule s’est moquée de Nathan MacKinnon alors qu’il contestait une pénalité en deuxième période.

O’Connor, un patineur solide qui s’est taillé un rôle parmi les six derniers au Colorado, n’a aucun problème à jouer dans ce type de match. Sa nature tenace est adaptée aux compétitions intenses. Il les trouve amusants.

« Il va jouer aussi fort qu’il le peut, utiliser son patinage à son avantage », a déclaré l’entraîneur Bednar. « Il est prêt à faire toutes les petites choses nécessaires pour réussir. Il a adhéré à son rôle et essaie de faire la différence dans ce rôle.

Ces attributs ont fait de Bednar, âgé de 27 ans, quelqu’un sur qui il s’appuie constamment pour assumer des responsabilités moins que glamour – bien que toujours vitales. O’Connor débute souvent les changements dans la zone défensive et est un membre clé du penalty du Colorado, qui a commencé la saison avec 13 en 13. Au cours de la Coupe Stanley de l’équipe en 2022, il a fait équipe avec Cogliano et Darren Helm sur un quatrième trio qui a valu les éloges de Bednar pendant toutes les séries éliminatoires.

Helm est maintenant à la retraite, mais O’Connor joue toujours sur un trio avec Cogliano. Bien qu’O’Connor défendant un coéquipier n’aurait pas dû être un choc – il est souvent prêt à laisser tomber les gants et a déjà combattu Alex Laferrière des Kings de Los Angeles lors du premier match de la saison – cela avait particulièrement du sens contre Seattle en raison de sa relation. avec Cogliano.

«C’est son partenaire en désavantage numérique, son compagnon de trio», a déclaré Bednar.

Et un de ses mentors.

« J’ai joué avec beaucoup de bons vétérans au fil des ans, mais il m’a probablement pris sous son aile plus que quiconque », a déclaré O’Connor. « Il a eu une carrière incroyable et une longue carrière pour une raison. Ce sont ses détails, ses habitudes. … Cela a été un privilège d’apprendre de lui.

Le combat vient tout juste de commencer la nuit d’O’Connor. Après être sorti de la surface, il a contribué à tuer quatre jeux de puissance de Seattle, dont le troisième a été particulièrement mouvementé. Au début de cette attaque, O’Connor a tenté de dégager une rondelle, mais celle-ci a fini par voler vers le banc du Kraken et a frappé l’entraîneur adjoint Dave Lowry, faisant couler du sang. (L’entraîneur-chef de Seattle, Dave Hakstol, a déclaré après le match que Lowry allait bien.)

Peu de temps après la frayeur, la vitesse d’O’Connor a eu des conséquences pour le Kraken. Lorsque Makar a dégagé une rondelle, O’Connor a remarqué qu’elle rebondissait bizarrement sur la bande. Pensant qu’il pourrait avoir une chance de contourner Dunn, qui était sur la glace pour le Kraken, il a fait éclater la glace. Effectivement, il a réussi à prendre un pas sur le défenseur de Seattle et à prendre possession du ballon au sommet du cercle de mise en jeu de la zone offensive. Il s’est dirigé vers le filet avec de la glace ouverte devant lui.

Trois soirs plus tôt, lors d’une course en désavantage numérique contre les Sharks de San Jose, O’Connor a décoché un tir sur la barre transversale, ratant une chance de marquer son premier but de la saison. Cette fois, il n’allait pas laisser le fer se mettre en travers de son chemin. Il a patiné devant le gardien Philipp Grubauer et a décoché un tir du poignet par-dessus son gant pour ce qui a fini par être le but gagnant.

« Sur le PK, il joue vite. Il limite les chances, il s’attaque rapidement aux gars », a déclaré Colton. « Je suis sûr que nous verrons cela toute la saison avec (lui) des rushes étranges parce qu’il joue le jeu rapidement et de la bonne manière. »

Après le but, O’Connor a patiné vers le côté de la glace du Colorado, son bâton au-dessus de sa tête. Makar et Toews se sont précipités pour le saluer pour célébrer. De manière appropriée, l’autre attaquant sur la glace a également fait de même – Cogliano.

(Photo de Logan O’Connor, au centre, célébrant son but gagnant : Steven Bisig / USA Today)