Logan Mwangi, 5 ans, a été assassiné après que les travailleurs sociaux “aient raté des abus parce qu’ils étaient obsédés par la relation à trois de maman”

LOGAN Mwangi a été assassiné après que les travailleurs sociaux se soient emparés de la relation à trois de sa mère, selon un rapport accablant découvert aujourd’hui.

L’enfant de cinq ans a été retrouvé avec des “blessures graves” comparables à une chute d’une grande hauteur ou à un accident de voiture “à grande vitesse” après avoir été jeté comme des “déchets à pointe volante” dans une rivière.

Sa mère Angharad Williamson, 30 ans, son beau-père John Cole, 40 ans, et Craig Mulligan, 14 ans, ont tous été emprisonnés pour le meurtre de Logan en juillet de l’année dernière.

Un examen de la sauvegarde publié aujourd’hui a révélé qu’il y avait plusieurs occasions manquées de sauver le jeune par diverses agences.

Il a conclu que Logan était décédé dans un meurtre “à huis clos” après avoir été retiré du registre de la protection de l’enfance.

L’examen a également révélé que les travailleurs sociaux étaient tellement absorbés par Williamson et Cole et leur relation à trois avec la mère de Mulligan qu’ils ont manqué ce qui arrivait à Logan.

Ils avaient vécu ensemble “dans une relation polyamoureuse” qu’ils ont nommée “Banshee” dans les mois qui ont précédé la mort de Logan.

La revue disait: “La complexité des relations adultes impliquées dans la prise en charge de l’enfant T [Logan] lui a éclipsé le champ de vision des professionnels.

“Il n’y avait aucune connaissance de la réalité de son expérience vécue.”

Au cours d’un procès déchirant, les jurés ont appris comment Logan avait subi des abus d’horreur avant sa mort.

Des témoins ont déclaré que Cole avait infligé des méthodes de torture horribles au jeune dès l’âge de trois ans seulement.

L’abus comprenait le forcer à faire des pompes jusqu’à ce qu’il soit en larmes et debout pendant de longues périodes.

Si ses bras frêles s’effondraient sous lui, Cole le ferait se remettre en position et redémarrerait le chronomètre.

Le membre du Front national de 6 pieds 4 pouces a qualifié le jeune “Coco Pop” et “déshumanisé” Logan en raison de son héritage métisse.

Cole, qui a déjà été condamné pour des délits tels que cambriolage, vol, intimidation de témoins, chantage, coups et blessures et détournement du cours de la justice, a également infligé d’autres punitions brutales.

Le petit Logan a été obligé de rester debout dans les escaliers pendant 30 minutes à la fois et maman Williamson a utilisé une fois une cuillère à café chaude pour se brûler le cou.

Il a également subi des violences psychologiques et a été empêché de manger des plats à emporter pendant que sa famille se glissait dans KFC.

ABUS D’HORREUR

Le rapport a révélé que les travailleurs sociaux n’avaient pas examiné si l’héritage métis de Logan ferait de lui une cible d’abus de la part de Cole.

Il a également déclaré que Logan avait été retiré du registre de la protection de l’enfance 13 jours seulement après que Williamson s’était brûlé le cou en appuyant une cuillère chaude contre sa peau.

Malgré cela, les responsables n’ont pas réussi à mettre en place un plan approprié pour son bien-être, a révélé l’examen.

Le jeune avait subi une fracture du coude et une luxation de la clavicule après que l’adolescent l’ait poussé dans les escaliers de la maison.

Mais Williamson a essayé de “réparer” les blessures elle-même au lieu d’emmener son fils à l’hôpital.

Des policiers se sont rendus à la fois au domicile familial et à l’hôpital lorsque Logan a finalement été admis.

Il a été découvert qu’il avait subi “des ecchymoses et des blessures plus larges”, notamment des brûlures de tapis et des marques sur le visage.

Au total, 31 photos ont été prises de ses blessures, mais le rapport indique qu’il n’y a “aucune preuve” qu’elles aient été partagées avec des agences extérieures au Conseil de la santé”.

Williamson a affirmé que Logan se cognerait la tête, se pincerait et a déclaré que la marque à ses oreilles provenait du port d’un masque pour se protéger de Covid.

CHANCES MANQUÉES

Une discussion a eu lieu entre la police et les services à l’enfance, qui ont convenu que Logan devrait être renvoyé de l’hôpital aux soins de sa mère avec la fermeture de la référence.

Ces blessures, qui ont été observées par des professionnels de la santé, n’ont pas été communiquées aux services qui auraient pu prendre les mesures appropriées pour le protéger, indique le rapport.

Il a ajouté: “Les blessures observées sur Child T n’ont pas été partagées avec les services qui auraient pu prendre les mesures appropriées pour le protéger.

“Plusieurs des blessures, même isolées, auraient dû déclencher une saisine.

“Si les blessures étaient considérées par les professionnels de la santé comme non accidentelles, il aurait dû y avoir des considérations claires sur le nombre de blessures et leur emplacement sur le corps, la surveillance parentale accordée à Child T et si le soutien d’agences plus larges était nécessaire.

“Cela aurait encore dû déclencher un renvoi à la protection de l’enfance.”

Le couple maléfique a réussi à cacher les abus derrière les restrictions de Covid, ce qui a limité leurs contacts avec les agences et a eu un impact sur la capacité à fournir des “processus de protection de l’enfance optimaux”.

Logan a été assassiné chez lui le 31 juillet de l’année dernière avant que le trio dépravé n’élabore une “charade élaborée” pour dissimuler sa mort.

Cole et Mulligan ont été vus de manière effrayante sur CCTV transportant le corps sans vie du jeune jusqu’à la rivière aux petites heures du matin.

Le jeune de 3 pieds 5 pouces avait été serré dans un fourre-tout Nike qui ne mesurait que 2 pieds 2 pouces de long.

Il a été retiré de la rivière Ogmore près de chez lui en pyjama dépareillé.

Tragic Logan a subi 56 blessures externes à la tête, au visage, au torse, aux bras et aux jambes suite à un “traumatisme contondant”.

L’horrible catalogue de blessures comprenait une épaule fracturée, des saignements importants au cuir chevelu et à l’arrière de la tête et un traumatisme cérébral important.

Logan avait été tellement battu que même sa langue était contusionnée, mais tragiquement, il était encore en vie pendant plusieurs heures angoissantes après que son foie et ses intestins aient été déchirés.

Le rapport cinglant recommandait 15 mesures aux niveaux local et national pour éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent.

