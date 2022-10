Logan Malachuk lance 3 touchés, Nazareth dépasse Benet pour verrouiller l’offre des séries éliminatoires – Shaw Local

LISLE – Logan Malachuk n’est qu’un étudiant en deuxième année, mais il a déjà disputé de très gros matchs de football pour Nazareth.

Le 21 octobre était l’un d’entre eux. Battez Benet sur la route et les Roadrunners garantiraient l’éligibilité aux séries éliminatoires.

Pour Malachuk, il n’y avait aucune pensée de l’alternative. Cela ne lui est pas venu à l’esprit.

Et ça s’est vu. Malachuk a réussi 16 passes en 24 passes pour 189 verges et trois touchés pour mener Nazareth à une victoire de 37-7 et à une place en séries éliminatoires de classe 5A avec une fiche de 5-4. Nazareth ouvre les séries éliminatoires à Glenbard South à 19 h vendredi.

Quelle était la mentalité de Malachuk?

« Gagnez », a simplement déclaré Malachuk. « Faites tout ce qu’il faut. Je vais courir, je passerai, je passerai le relais. Je veux juste gagner et accéder aux playoffs.

« Je savais que nous allions gagner. Je peux dire ça. Mais à ce point ? Non.”

Nazareth n’a laissé aucun doute que cela signifiait des affaires le 21 octobre. Les Roadrunners ont marqué lors de leurs quatre premiers entraînements avec Malachuk lançant des passes de touché de 7, 14 et 16 verges et Justin Taylor, une recrue du Wisconsin, marquant sur un 4- course de cour.

Justin Taylor (2) de l’Académie Nazareth court après la capture contre l’Académie Benet lors d’un match de football à l’Université Bénédictine de Lisle le vendredi 21 octobre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Edward McClain Jr. a inscrit un autre touché au début du troisième quart. Une sécurité lors du prochain jeu de Benet a permis aux Roadrunners de mener 37-0.

“Nous sommes entrés et nous avons tout de suite mis le pied sur l’accélérateur”, a déclaré Taylor. “Nous devions juste donner l’élan tout de suite, mettre le pied sur l’accélérateur, et c’était à peu près la devise de toute la semaine.”

Benet a terminé 4-5.

Les Redwings n’ont pas pu faire grand-chose contre une solide défense de Nazareth. Trois passeurs combinés pour aller 6 en 17 avec deux interceptions et trois sacs.

“C’est une de ces choses”, a déclaré l’entraîneur de Benet, Pat New. “C’était un peu comme un tourbillon quand le match a commencé. Ils ont obtenu ces deux premiers scores. On s’est parlé à la mi-temps. Nous essayions de jeter tout ce que nous avions et rien ne semblait fonctionner.

William Beargie (50 ans) de l’Académie Nazareth célèbre après une victoire de qualification d’État sur l’Académie Benet à l’Université bénédictine de Lisle le vendredi 21 octobre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Le quart-arrière de deuxième année Enzo Hins a marqué le seul touché de Benet à la fin du quatrième quart.

Dans les séries éliminatoires, Nazareth pourrait avoir un gros avantage en classe 5A après avoir joué un calendrier de conférence difficile et avoir affronté plusieurs équipes de classe 7A et 8A.

À quel point les Roadrunners sont-ils dangereux ? Laissez Taylor compter les chemins.

“Tout le monde nous oublie à 5-4 en saison régulière, mais si vous regardez bien, nous avons joué un calendrier très difficile les cinq premiers matchs”, a-t-il déclaré. “En venant juste en 5A et en jouant avec des équipes de notre classe, je pense que nous allons commencer très vite et être très dangereux.”