Logan Malachuk et Nazareth passent devant Glenbard South – Shaw Local

GLEN ELLYN – Nazareth a connu un certain nombre de célébrations dans la zone sud le 28 octobre.

Alors pourquoi l’après-match devrait-il être différent?

Les Roadrunners ont marqué 28 points en première mi-temps pour remporter une victoire de 48-22 contre Glenbard South lors d’un match éliminatoire de première ronde de classe 5A à Glen Ellyn.

Nazareth (6-4) a montré une attaque diversifiée pleine d’armes en éliminant les Raiders à indice d’octane élevé d’une manière étonnamment facile. Les Roadrunners accueilleront Rockford Boylan à 13 h samedi au deuxième tour.

Les Roadrunners ont célébré leur victoire en séries éliminatoires sur route contre Glenbard South en organisant une réunion d’après-match dans la zone sud, qui était remplie de joueurs, d’entraîneurs, d’anciens, de membres de la famille et d’étudiants de Nazareth. C’était un endroit approprié étant donné que les Roadrunners ont marqué 48 points, un sommet de la saison.

Justin Taylor, senior de Nazareth, une recrue du Wisconsin, a aidé à ouvrir les vannes en marquant sur une course de 41 verges pour donner à son équipe une avance de 13-6. Il a ajouté une course de 30 verges au troisième quart pour porter l’avance à 41-6.

“Je viens de voir une ouverture et j’y suis allé”, a déclaré Taylor à propos de son premier TD. “Je savais que si j’avais l’opportunité, ça allait venir. Cette victoire en dit long. Nous avons joué un calendrier difficile lors des six premiers matchs, ce qui était l’un des calendriers les plus difficiles de l’État. Cela nous a préparé mentalement et physiquement. Nous avons fait face à l’adversité et étions expérimentés dans ces situations. Nous avons des armes uniques et nous diffusons le ballon.

Les Raiders (7-3) ont été victimes d’avoir laissé beaucoup trop de gros jeux en défense – en particulier dans le jeu au sol – pour gâcher une chance de s’appuyer sur une saison régulière mémorable. Le porteur de ballon senior Jalen Brown a électrisé la foule avec une course de touché de 66 verges après seulement 52 secondes de jeu. Mais les Roadrunners ont décroché 48 points consécutifs avant que les Raiders ne répondent avec une paire de touchés tardifs après que le match soit hors de portée, mis en évidence par une prise de TD de 71 verges par la recrue de Notre Dame Cam Williams.

Brown a déclaré qu’il pensait que sa course était un signe positif pour les hôtes.

“C’était bon et cela a changé l’élan”, a déclaré Brown à propos de sa longue course TD. “Je pensais que ça allait être un match différent, mais les choses arrivent. J’ai hâte de voir ce que ces gars vont faire l’année prochaine. Ils vont avoir de grands talents qui reviennent et reviennent.

Le quart-arrière de deuxième année de Nazareth, Logan Malachuk, a montré ses prouesses de course dans la victoire, marquant sur des courses de 12 et 56 verges pour déclencher l’attaque.

“C’était vraiment bien de marquer et de lancer le ballon”, a déclaré Malachuk. « Je n’ai jamais eu deux touchés consécutifs dans un match cette année. C’était super. Je suis quart-arrière et peu de gens pensent que je peux courir. Mais je peux courir de temps en temps. La ligne offensive a bien bloqué. Nous devenons chauds, de la ligne offensive et des porteurs de ballon et de la défense. Nous sommes une équipe difficile.

Les Roadrunners ont poursuivi leur redressement de fin de saison, prolongeant leur séquence de victoires à quatre. Ils ont marqué au moins 37 points dans chacune des victoires.

“C’est un groupe vraiment résilient, et je leur ai dit que ces matchs difficiles de la semaine 1 à 6 jouaient pour la préparation de matchs comme ce soir”, a déclaré l’entraîneur de Nazareth, Tim Racki. “C’était drôle à regarder. Logan a pris de bonnes décisions ce soir et a montré qu’il était un excellent coureur. Nous avons reçu des coups de poing dans la bouche toute l’année, donc nous n’avons pas été déconcertés quand ils ont eu cette belle course tout de suite. Nous savions que nous avions 47 minutes pour le récupérer.