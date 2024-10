Logan Mailloux et Joshua Roy parmi les joueurs retranchés par les Canadiens

Les attaquants Alex Barré-Boulet, Oliver Kapanen et Emil Heineman semblent avoir fait partie de l’équipe, tout comme le défenseur Lane Hutson. Photo de John Mahoney / Gazette de Montréal

Contenu de l’article L’alignement de 23 joueurs des Canadiens devrait débuter la saison de la LNH. L’équipe a annoncé plusieurs transferts de joueurs lundi matin avant la date limite de 17 heures de la LNH pour que les équipes annoncent leurs alignements pour la journée d’ouverture. Les Canadiens ont envoyé les défenseurs Logan Mailloux, Adam Engstrom et William Trudeau au Rocket de Laval de la AHL, ainsi que les attaquants Joshua Roy, Lucas Condotta et Brandon Gignac, ainsi que le gardien Jakub Dobes.

Contenu de l’article Cela signifie que les attaquants Alex Barré-Boulet, Oliver Kapanen et Emil Heineman ont fait partie de l’équipe pour débuter la saison régulière, en compagnie du défenseur Lane Hutson. Ils étaient tous sur la glace pour l’entraînement de lundi au Complexe sportif CN à Brossard. Le défenseur Jayden Struble a raté l’entraînement de lundi et a plutôt suivi une journée de thérapie. Les Canadiens ouvriront la saison régulière mercredi au Centre Bell contre les Maple Leafs de Toronto (19h, SN, TVA Sports). L’alignement de 23 joueurs des Canadiens pour débuter la saison compte 14 attaquants et sept défenseurs, ainsi que les gardiens Samuel Montembeault et Cayden Primeau. Barré-Boulet est un joueur non repêché de 27 ans qui n’a disputé que 68 matchs dans la LNH, affichant un total de 12-6-18. Les Canadiens ont signé un contrat d’un an d’une valeur de 775 000 $ US avec le natif de Montmagny le 1er juillet après avoir affiché un total de 6-3-9 en 36 matchs la saison dernière avec le Lightning de Tampa Bay et un total de 4-15-19 en 23. matchs avec le Syracuse Crunch de la AHL. Barré-Boulet mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 174 livres. Kapanen et Hutson ont été repêchés par les Canadiens, tandis que Heineman, 22 ans, a été acquis des Flames de Calgary le 14 février 2022 dans le cadre de l’échange avec Tyler Toffoli. Heineman a été sélectionné par les Flames au deuxième tour (43e au total) du repêchage 2020 de la LNH.

Contenu de l’article

Contenu de l’article Si Kapanen n’avait pas rejoint les Canadiens, il serait revenu à Timra IK pour honorer son contrat avec la Ligue suédoise de hockey. L’entraîneur-chef Martin St. Louis a déclaré que Kapanen, âgé de 21 ans, possède de bonnes bases pour être un joueur de 200 pieds et qu’il pourrait également être utilisé en avantage numérique et en désavantage numérique. Les Canadiens vont maintenant découvrir s’il peut faire ces choses de manière constante, au rythme de la saison régulière dans la LNH. Les Canadiens ont sélectionné Kapanen au deuxième tour (64e au total) du repêchage 2021 de la LNH. La saison dernière, le joueur de 6 pieds 1 pouce et 194 livres avait un total de 14-20-34 en 51 matchs de saison régulière avec KalPa Kuopio dans la Ligue élite finlandaise et a ajouté un total de 7-7-14 en 13 matchs éliminatoires avant de signer avec Timra. IK. Les Canadiens ont sélectionné Hutson, 20 ans, au deuxième tour (62e au total) du repêchage 2022 de la LNH. Le défenseur de 5 pieds 10 pouces et 162 livres a présenté un total de 30-67-97 en 77 matchs au cours des deux dernières saisons à l’Université de Boston. St. Louis n’est pas trop préoccupé par la capacité de Hutson à jouer en défense dans la LNH compte tenu de sa taille. « Jusqu’à présent, sa taille ne m’a pas fait penser qu’il ne pouvait pas défendre », a déclaré St. Louis. «Je pense qu’il joue avec un rythme énorme. Il a un rythme mental, mais ses pieds sont rapides. Il est donc capable de clôturer et il lit très bien le jeu. Il ne défendra donc pas de la même manière qu’un (Kaiden) Guhle, mais j’ai l’impression qu’il peut faire attention. Jusqu’à présent, ce qu’il m’a montré, c’est qu’il peut s’occuper de cette partie du travail. Maintenant, est-ce quelque chose que nous allons devoir surveiller ? Absolument.

« Nous ne nous inquiétons pas de ce qu'il peut faire offensivement et stimuler la possession et l'attaque », a ajouté St. Louis. « Mais, comme tous les jeunes défenseurs, nous allons nous attendre à ce qu'il fasse les choses qu'il doit faire défensivement et jusqu'à présent, ce qu'il m'a montré, il m'a montré qu'il pouvait le faire. Maintenant, peut-il faire cela de manière constante au rythme de la saison régulière de la LNH ? Je ne sais pas encore. On l'a vu deux matchs la saison dernière en fin de saison. J'ai aimé ce que j'ai vu. Mais nous verrons. Les jeunes joueurs ont découvert lors d'une visioconférence avant le début de l'entraînement qu'ils faisaient partie de l'équipe. «Pour être honnête, j'étais prêt à tout», a déclaré Heineman, qui a présenté un total de 15-14-29 en 48 matchs la saison dernière avec le Rocket et qui a été tenu pour inutile en quatre matchs avec les Canadiens. «Mais je me sentais vraiment très excité. « J'avais l'impression d'avoir fait des pas (au camp d'entraînement) », a ajouté l'ailier gauche de 6 pieds 2 pouces et 198 livres. « Je suis heureux de la façon dont je me suis préparé pour les matchs, de la façon dont je me suis préparé mentalement et de la façon dont j'ai agi là-bas. Peu importe si ce sont des points ou non, quelle que soit ma contribution. Voici comment les lignes avant et les paires défensives ont examiné l'entraînement de lundi. AVANT Juraj Slafkovsky – Nick Suzuki – Cole Caufield Alex Newhook – Kirby Dach – Joel Armia Alex Barré-Boulet – Christian Dvorak – Josh Anderson Emil Heineman – Jake Evans – Brendan Gallagher Avants supplémentaires : Michael Pezzetta et Oliver Kapanan DÉFENSE Mike Matheson – Kaiden Guhle Lane Hutson – David Savard Arber Xhekaj – Justin Barron Journée thérapie : Jayden Struble Les Canadiens ont passé la dernière partie de l'entraînement à travailler en avantage numérique. Voici à quoi ressemblaient les deux unités : Première unité Matheson Caufield – Suzuki – Dach Slavkovski Deuxième unité Hutson Armia – Newhook – Barré-Boulet Gallagher [email protected] x.com/StuCowan1

