Logan et Kate sortent ensemble et s’engagent l’un envers l’autre – Hollywood Life

Logan Palmier et Kate Gallivan sont le nouveau couple le plus chaud sur Baccalauréat au paradis après l’épisode du 24 octobre. Cependant, ils ont dû briser des cœurs en cours de route pour y arriver. Logan et Shanae Ankney initialement connecté et est allé à un rendez-vous, puis s’est donné des roses lors des deux premières cérémonies des roses. Cependant, pendant une semaine fractionnée, Shanae passant du temps dans un endroit séparé, Logan est allé à un rendez-vous avec Sarah Hamrick, qui est aussi l’un des bons amis de Kate. Pendant ce temps, l’ami proche de Logan, Jacob Rapinipassait beaucoup de temps avec Kate après son arrivée.

Une conversation de fin de soirée entre Logan et Kate les a amenés à réaliser qu’ils s’intéressaient l’un à l’autre. “C’est tellement difficile de s’y retrouver”, a admis Kate. “D’une part, je m’amuse beaucoup avec Jacob. Il y a assez de chimie pour s’entendre avec lui, lui parler et rire avec lui, mais c’est juste différent avec Logan. Jacob est complètement inconscient. Je me sens tellement louche et secret et je déteste ce sentiment.

Au début, Sarah et Jacob étaient complètement dans l’ignorance de ce qui se passait entre Logan et Kate. Jacob était même prêt à mettre sa précédente relation avec Jill Chin derrière lui pour poursuivre Kate. Cependant, lorsque Kate a reçu une carte de rendez-vous, elle a dû annoncer à Jacob qu’elle était intéressée par quelqu’un d’autre. “Je pense que tu es géniale”, a dit Kate à Jacob. « Évidemment, je suis attiré par toi. J’aime votre énergie, j’aime à quel point vous êtes ensoleillé et positif. Je pense que vous avez une si bonne âme et je me connecte définitivement avec vous. Je veux juste être franc avec ce que je ressens. Depuis hier soir, j’ai l’impression qu’il peut y avoir une connexion plus forte avec quelqu’un d’autre. Et que quelqu’un d’autre est Logan.

Jacob était certes bouleversé, mais il a dit à Kate de faire son truc. Une fois qu’elle a eu le feu vert, elle a demandé à Logan la date, et il a accepté. Ce n’est qu’après avoir dit oui qu’il a pris Sarah à part pour avoir une conversation. “Je suis désolé que les choses se soient passées dans cet ordre,” expliqua Logan. “De toutes les conversations que je prévoyais d’avoir, la carte de rendez-vous a en quelque sorte jeté une clé dedans. Je veux toujours te parler. Notre rendez-vous était incroyable et je le pense vraiment. Je pensais tout ce que je disais et, honnêtement, Kate m’a pris à part pour une conversation et nous avons découvert qu’il avait une connexion que nous n’avions pas explorée. Je ne l’avais pas prévu ni prévu et cela a rendu les choses compliquées. J’espère juste que le fait que j’aille à ce rendez-vous et que j’aie cette conversation ne vous fera pas penser que notre rendez-vous ne signifiait pas grand-chose pour moi parce que c’était le cas. Je pense vraiment que tu es super et tu es si facile à qui parler. Si tu sens que tu as quelque chose à dire, tu peux toujours me le dire.

Sarah ne voulait pas parler, cependant, et elle est partie en larmes. “Je m’énerve maintenant parce que ça commence à me ronger et à devenir insultant ou humiliant”, a admis Sarah dans un confessionnal. « Tu es d’accord pour que je sois assis là, à me demander ce qui se passe et que je sois pris au dépourvu juste devant mon visage ? C’est nul. Il y a des leçons apprises et des ponts brûlés. Tu n’as pas le droit de me marcher dessus. Je ne suis pas folle [Kate’s] intéressé par lui – je ne serais jamais comme, ‘Tu ne peux pas être intéressé juste parce que je suis intéressé.’ Mais j’ai juste l’impression qu’on m’a un peu menti et trompé. Les gens qui mentent et trompent seront toujours comme ça. Peut-être que cela devait arriver.

Après avoir réalisé cette prise de conscience, Sarah a décidé de commencer à se concentrer sur Jacob pour voir s’il pouvait y avoir un lien là-bas. Ils ont commencé à créer des liens sur l’expérience partagée qu’ils ont eue avec Kate et Logan. Pendant ce temps, Kate et Logan ont profité d’un rendez-vous au spa torride et sensuel. À la fin de leur tête-à-tête, ils étaient engagés l’un envers l’autre.

“Cela solidifie tellement de choses pour moi”, a admis Kate, à laquelle Logan a répondu: “Je suis tellement sûr de ce que je ressens à ce sujet.” Ils ont tous deux convenu qu’ils étaient prêts à boucler leur ceinture et à faire ce trajet ensemble. “J’ai l’impression d’être sur un nuage, pour être honnête”, a déclaré Kate. « C’est fou de penser que cela pourrait réellement fonctionner en dehors d’ici. Je suis vraiment content de là où ça se passe et je ne vois pas ça ralentir maintenant que nous avons autant d’élan. Logan a ajouté: “C’est tellement clair pour moi maintenant que je veux me donner à Kate pour aller de l’avant. C’est une connexion si profonde qui est si fraîche. C’est incroyable. Il n’y a pas de chichi sur celui-ci. Il n’y a pas de haussement d’épaules à propos de celui-ci. Je peux maintenant m’asseoir et être en paix avec Kate. En ce moment, le potentiel est à travers le toit.

Bien sûr, il y a toujours le Shanae de tout cela. Shanae et les autres filles d’origine étaient toujours séparées des hommes à ce stade. Bien que Shanae soit allée à un rendez-vous avec Tyler Norris, elle pensait toujours à Logan. Nous devrons voir comment ce tout se joue au retour des filles !