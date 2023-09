Logan Couture progresse, selon l’entraîneur des Sharks de San Jose, David Quinn

SAN JOSE — Les Sharks de San Jose reçoivent des nouvelles encourageantes concernant le centre blessé Logan Couture et pourraient savoir dès lundi quand il pourra à nouveau patiner.

Couture était initialement envisagé de jouer de façon hebdomadaire en raison d’une blessure au bas du corps et ne s’est pas entraîné jusqu’à présent au camp d’entraînement. Mais l’entraîneur des Sharks, David Quinn, a déclaré que Couture se sentait à nouveau bien samedi matin alors qu’il se remettait lentement de cette maladie non divulguée, à moins de deux semaines du match d’ouverture de la saison.

« C’est vraiment une situation de douleur et de confort et il va de mieux en mieux », a déclaré Quinn à propos de Couture. « Il est vraiment dans une bonne position. Il m’a dit aujourd’hui : ‘C’est le meilleur que j’ai ressenti.’

Couture, 34 ans, a été le deuxième meilleur marqueur des Sharks la saison dernière avec 67 points en 82 matchs. Amorçant sa 15e saison avec les Sharks, Couture pourrait devenir seulement le troisième joueur de l’histoire de l’équipe à disputer 1 000 matchs pour l’organisation, alors qu’il entame cette saison avec 927 matchs disputés pour San Jose. Couture est quatrième de tous les temps dans l’histoire des Sharks avec 700 points.

« Nous le saurons lundi », a déclaré Quinn. « Lundi sera une autre journée où il essaiera probablement d’en faire un peu plus au gymnase et nous évaluerons ensuite s’il peut commencer à patiner. »

Faire revenir Couture à temps pour le match d’ouverture de la saison du 12 octobre contre les Golden Knights de Vegas solidifierait certainement les Sharks en position centrale et donnerait à Quinn et à son équipe d’entraîneurs plus de flexibilité lorsqu’il s’agit de déployer leurs attaquants. Lorsqu’il était en bonne santé, Mikael Granlund jouait au centre pendant le camp d’entraînement, mais un Couture en bonne santé permettrait à Quinn de déplacer Granlund vers l’aile s’il le souhaitait.

Après le match à domicile de samedi contre les Kings de Los Angeles, les Sharks terminent leur calendrier préparatoire avec des matchs à Las Vegas contre les Golden Knights mardi et à Salt Lake City jeudi avec un autre match contre les Kings.

AUTRES MISES À JOUR SUR LES BLESSURES : Le défenseur Radim Simek, blessé en première période du match préparatoire de mercredi à Anaheim, ne s’est pas entraîné samedi, mais se sent mieux, selon Quinn.

« J’espère qu’il reviendra bientôt patiner », a déclaré Quinn à propos de Simek, qui souffre d’une blessure au bas du corps.

L’attaquant blessé Quentin Musty a porté un maillot bleu sarcelle samedi pour la première fois depuis le jour d’ouverture du camp.

DEMANDE DE RENONCIATION : Les Sharks ont réclamé le défenseur Ty Emberson au ballottage des Rangers de New York samedi. Emberson, 23 ans, a disputé 132 matchs dans la LNH depuis qu’il a quitté le Wisconsin et est devenu professionnel en 2021. La saison dernière, il a récolté 27 points en 69 matchs de saison régulière et cinq points en neuf matchs éliminatoires pour le Hartford Wolf Pack, la filiale des Rangers dans la AHL. .

Emberson a un contrat d’un an d’une valeur de 775 000 $ dans la LNH.

Emberson a été repêché au troisième tour par l’Arizona en 2018. Au niveau international, il a participé avec l’équipe américaine aux Championnats du monde juniors 2020, disputant cinq matchs. Il est également apparu avec l’équipe U-18 des Championnats du monde juniors 2018, aidant l’équipe à remporter une médaille d’argent.