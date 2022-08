Logan abandonne Rachel pour Gabby – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC/Craig Sjodin

Logan Palmier ont pris Rachel Rechia par surprise dans l’épisode du 8 août de La bachelorette – Et pas dans le bon sens. Après avoir été choisi pour aller au prochain rendez-vous de groupe avec Rachel, Logan s’est rendu compte qu’il devait lui dire qu’il avait encore des sentiments pour Gaby Windey. “Pendant tout ce voyage, j’ai appris à connaître Rachel comme cette personne merveilleuse, mais la pire chose que je puisse faire est d’en arriver à un point où les relations sont plus sérieuses et d’en parler ensuite”, a expliqué Logan. “Je dois lui dire que je ne peux pas y aller [on the date] et je dois lui dire pourquoi. Je n’ai aucune idée de sa réaction, mais peut-être qu’elle comprendra. Je prie pour qu’elle le fasse.

Rachel a été choquée lorsque Logan s’est présenté à sa porte, et encore plus choquée par ses aveux. “J’ai l’impression que quelque chose me retient un peu”, a admis Logan. « Un sentiment qui m’a un peu ancré. Au début de ce voyage lors du premier rendez-vous de groupe, vous et moi avons partagé une vraie connexion. Mais j’ai aussi pu parler avec Gabby et moi et Gabby avions aussi une forte connexion. À la fin de la nuit, j’ai d’abord pensé que j’allais recevoir une rose de Gabby et il m’a été difficile d’oublier cette connexion.

Il a poursuivi: «Quand j’ai lu cette carte de rendez-vous aujourd’hui, j’ai senti que tout le monde sur cette carte était sûr que vous alliez être quelqu’un avec qui ils pourraient se retrouver à la fin, et j’avais toujours des réserves et des sentiments pour Gabby. Cela étant dit, je ne peux pas y aller aujourd’hui.

Rachel était pratiquement sans voix quand Logan a dit qu’il allait “s’éloigner” de la poursuite des choses avec elle. “Tu as accepté tellement de roses de ma part alors que tu ne voulais même pas passer du temps avec moi”, a-t-elle déclaré. “J’apprécie que tu me l’apportes, mais j’aurais juste aimé que ce soit plus tôt.”

Après l’avoir accompagné, Rachel a fondu en larmes. “J’espérais vraiment que les choses pourraient s’améliorer avec Logan parce que je pense que c’est un gars formidable. Je suis attiré par lui. Je lui ai donné le premier rendez-vous de groupe rose », a déclaré Rachel dans un confessionnal. « Pendant tout ce temps, il pense : ‘Comment puis-je dire à Rachel que je ne veux même pas être ici ?’ Tout le monde me quitte. Le rejet est vraiment horrible. J’ai presque l’impression de faire quelque chose de mal. C’était censé être mon moment pour trouver quelqu’un et tout le monde me rejette semaine après semaine après semaine. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Je ne veux plus faire le sien.

Malgré un discours d’encouragement de Jesse Palmer, Rachel n’était toujours pas dans le bon état d’esprit pour aller au rendez-vous du groupe. Elle a annulé le rendez-vous, décevant les cinq autres hommes qui étaient censés passer plus de temps avec elle ce jour-là. Cependant, elle a accepté d’assister à l’after-party ce soir-là afin de pouvoir voir les gars.

Pendant ce temps, Logan est allé dans la chambre de Gabby pour la renseigner. “J’étais en feu pour toi cette première nuit et j’espérais que tu m’offrirais une rose”, a expliqué Logan. “Et j’en ai eu un de Rachel et nous avons passé de bons moments, mais je reviens à penser à toi et c’est quelque chose qui a gêné.”

Gabby a admis que Logan était le seul gars avec qui elle et Rachel se « chevauchaient » lorsqu’elles décidaient quels hommes elles voulaient poursuivre. “Quand vous êtes arrivé, vous nous avez embrassés tous les deux et on aurait dit que vous et Rachel aviez eu une excellente conversation, alors j’ai complètement reculé”, a déclaré Gabby. «Mais j’étais comme… putain… je suis très intéressé. Ce n’est peut-être pas aussi facile pour moi d’abandonner mes sentiments. Mais nous sommes maintenant dans nos voyages séparés, et je veux juste vérifier avec Rachel.

Avant de se séparer, Gabby et Logan plaisantaient un peu, et après, il était encore plus confiant dans ses sentiments pour elle. Gabby est ensuite allé parler à Rachel pour discuter de la façon dont ils devraient avancer. Rachel a expliqué ses frustrations à Logan pour l’avoir enchaînée, et Gabby l’a soutenue. Cependant, Rachel a également exhorté Gabby à suivre son propre cœur et à ne pas s’inquiéter pour elle au moment de décider si elle voulait poursuivre Logan.

Rachel a donné à Gabby le OK d’explorer les choses avec Logan, mais dans un confessionnal, elle a admis ses craintes que Logan enchaîne Gabby et la blesse également à l’avenir. “En fin de compte, je vais soutenir [Gabby] quoi qu’il arrive », a déclaré Rachel. “Mais j’espère vraiment que Gabby le renverra chez lui.”