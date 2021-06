Faisant une fouille à Conor McGregor de l’UFC, YouTuber devenu boxeur Jake Paul a déclaré que son frère Logan Paul s’est bien mieux battu contre la légende de la boxe Floyd Mayweather que Conor McGregor l’a fait en 2017. Logan s’est récemment affronté avec Floyd Mayweather dans un concours de boxe de huit rounds. qui n’a eu aucun résultat. Il n’y avait ni gagnant ni perdant dans ce combat et aucun KO n’était également autorisé. Cependant, ce n’étaient pas les règles du combat entre Mayweather et McGregor, car le boxeur a réussi à arrêter l’Irlandais au 10e round du combat, remportant sa 50e victoire professionnelle.

Floyd ‘Money’ Mayweather, avait pris sa retraite de la boxe professionnelle après avoir remporté son combat contre McGregor, mais a participé à des matchs d’exhibition, le récent étant contre YouTuber Logan Paul.

Le boxeur et l’artiste ont joué huit rounds de boxe et d’une manière ou d’une autre, il était surprenant pour tous que Logan ait réussi à survivre aux huit rounds contre Mayweather au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.

Discutant du combat entre son frère et le boxeur sur le podcast Impaulsive, Jake a déclaré que Logan avait « mieux » que McGregor dans son combat contre Mayweather en 2017. Apparemment, Mayweather a décroché moins de coups de poing et de coups contre Logan que contre McGregor, alors que l’Irlandais a réussi des lancers et des coups de poing précis et a effectué bien plus de tirs que Logan lors de son match d’exhibition.

Outre l’affrontement, le combat de McGregor contre Mayweather était un match de boxe de 10 rounds, avec un résultat définitif. On apprend que Mayweather et Logan Paul sont repartis plus riches du match d’exhibition.

La star à la retraite de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a récemment réagi au combat entre Logan et Mayweather et a déclaré que le combat était purement « commercial ». L’ancien champion de l’UFC a déclaré qu’ils étaient sortis et avaient gagné de l’argent et qu’il n’y avait aucun aspect «compétitif» dans le combat entre les deux.

Jake, qui a une fiche de 3-0 dans sa carrière de boxeur, affrontera ensuite le combattant à la retraite de l’UFC Tyron Woodley. La date et le lieu ont été fixés et la confrontation entre les deux aura lieu le 21 août à Miami. Dans le combat précédent de Jake, le YouTuber a combattu l’ancien combattant amateur de l’UFC Ben Askren et a mis KO le joueur de 36 ans en deux minutes. Beaucoup avaient soutenu Askren pour prendre le dessus sur YouTuber car il n’avait aucune expérience de la boxe ou d’être dans un ring, Jake a porté un coup dur à Askren, assommant l’ancien combattant à froid.

D’un autre côté, pour Mayweather, il est spéculé qu’il pourrait y avoir un deuxième affrontement de boxe entre le boxeur et McGregor car le boxeur 50-0 a révélé qu’il était ouvert pour un autre match avec l’Irlandais. Seul le temps peut dire si les fans pourront bientôt voir un vrai match de boxe.

