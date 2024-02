JOHNSTOWN, Pennsylvanie – Une histoire classique de croissance individuelle, de luttes familiales et de victoire sur l’adversité occupera le devant de la scène dans cette production.

Log Art Theatre présentera « The Miracle Worker » de William Gibson à 19 heures du jeudi au samedi et à 14 heures le dimanche au musée familial M. Josephine Paul du centre des arts communautaires du comté de Cambria, 1217 Menoher Blvd., Johnstown.

Immortalisée à l’écran par Anne Bancroft et Patty Duke, la pièce primée aux Tony Awards raconte l’histoire d’Annie Sullivan et de son élève, Helen Keller, qui ont perdu la vue et l’audition à l’âge de 19 mois.

Avec compassion, humour et tension dramatique, « The Miracle Worker » explore la relation volatile entre une enseignante solitaire et son élève obstiné.

Piégée dans un monde secret et silencieux et incapable de communiquer, la jeune Helen est violente et gâtée, traitée par sa famille comme un sous-humain.

Seule Annie voit un esprit et un esprit attendant d’être sauvés du silence sombre et torturé d’Helen.

Après des scènes de lutte physique et émotionnelle intense, la percée d’Helen arrive enfin avec la prononciation d’un seul et glorieux mot : l’eau.

Angela R. Godin, directrice générale du centre des arts et metteur en scène de la pièce, a déclaré que « The Miracle Worker » occupe une place particulière dans son cœur car il s’agissait de la première production qu’elle a mise en scène en avril 2006.

“Cette production a des personnages tellement spirituels, fascinants et complexes, mais ce qui la rend d’autant plus puissante, c’est que ces individus étaient réels”, a-t-elle déclaré.

«Ils ont surmonté tellement de choses en tant qu’individus et en tant que famille. Grâce aux efforts inlassables d’une certaine Annie Sullivan, elle a changé le monde pour Helen et pour de nombreuses personnes aveugles, malvoyantes, sourdes et malentendantes jusqu’à ce jour.

Godin a déclaré que leur héritage et leur ténacité ont placé des sujets impopulaires au premier plan des esprits et des cœurs des gens, éliminant la mentalité des gens « sourds, muets et aveugles » et rejetant cette stigmatisation.

« Leur histoire est celle de briser les barrières et de voir les gens au-delà de la surface de ce qu’ils sont à l’intérieur et de ce qu’ils peuvent devenir avec de l’aide », a-t-elle déclaré. “Cette production de ‘The Miracle Worker’ est une véritable expérience unique à ne pas manquer.”

Le casting comprend Maggie Borodach dans le rôle d’Annie Sullivan ; Avalee Reighard dans le rôle d’Helen Keller ; José Luis Otero dans le rôle du capitaine Arthur Keller ; Allenna Shellenberger dans le rôle de Kate Keller ; Kaci midi dans le rôle de James Keller ; Dolly Lopresti dans le rôle de tante Ev ; Todd Hall dans le rôle du Dr Anagnos et du médecin ; Trish Schutte dans le rôle de Viney ; Niya Bennett dans le rôle de Martha et de l’enfant aveugle ; Walker Gore-Kowchuck dans le rôle de Percy et de l’enfant aveugle ; Dominic Paolillo comme enfant aveugle; et Sue Brick comme audiodescripteur.

«Je suis vraiment chanceux de pouvoir donner vie à la production avec un casting exceptionnel d’adultes et de jeunes», a déclaré Godin. “Leur passion pour la série et leur volonté de s’engager envers ces personnages sont stupéfiantes.”

Grâce au soutien de la Cambria County Association for the Blind & Handicapped en tant que sponsor corporatif et des spécialistes de la langue des signes de Western PA Inc. en tant que sponsor théâtral, le centre des arts est en mesure d’offrir une expérience innovante et unique où les membres du public verront leur expérience visuelle améliorée. grâce à l’accessibilité de l’audiodescription en direct et des interprètes ASL (American Sign Language) lors de chaque représentation, ont indiqué les organisateurs.

Il aidera les personnes aveugles ou malvoyantes, sourdes ou malentendantes, tout en améliorant l’expérience des participants, en garantissant que personne ne manque une partie de l’histoire de la victoire sur l’adversité et les obstacles.

L’audiodescription sera fournie de manière audible au public via le système audio, transformant le composant d’accessibilité de l’audiodescripteur en un personnage de casting supplémentaire. Cela fait que l’audiodescripteur fait partie de la production, avec un objectif étroitement lié au spectacle et moins perturbateur pour les acteurs et le public, mais aussi un enrichissement pour ceux qui peuvent l’utiliser, ont déclaré les organisateurs.

Les billets coûtent 15 $ pour les membres et 19 $ pour les non-membres.

Les billets peuvent être achetés en appelant le centre des arts au 814-255-6515 ou en ligne à www.cacc.org.