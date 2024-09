Loft Tarabay / MAD Architecture & Design

© Wassim El Murr

+ 12

© Wassim El Murr

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet consistait à rénover une extension d’une ancienne maison située à Batroun, au Liban – une ville côtière connue pour son charme méditerranéen et sa riche histoire. L’objectif principal était de créer un espace confortable et privé qui reflète l’identité locale. L’objectif était de concevoir un environnement paisible où les résidents pourraient échapper à l’agitation de la ville. En mélangeant l’essence de l’histoire de la ville avec des éléments modernes, nous avons veillé à ce que le lieu reflète la vision de notre client.

© Wassim El Murr

En approchant de la maison depuis la route, vous serez accueillis par un magnifique jardin rempli de plantes soigneusement sélectionnées et baigné de lumière naturelle, créant une transition harmonieuse avec la palette de couleurs terreuses claires des intérieurs. En passant la porte voûtée, l’espace de vie principal vous accueille avec des lumières et des textures chaleureuses. Chaque recoin de cet espace ouvert est conçu en harmonie avec les couleurs terreuses et le bois local qui est utilisé pour remplir les maisons méditerranéennes (bois de cèdre).

© Wassim El Murr

Plan

© Wassim El Murr

Un plan d’espace ouvert a été conçu pour créer une circulation aisée et une communication visuelle entre les différentes zones, tout en permettant la possibilité de fermer un espace pour plus d’intimité. La cuisine donne sur le salon et un fond de verre translucide de la bibliothèque offre une intimité pour l’accès au bureau et aux chambres. Le premier pôle de l’entrée est un espace qui peut être ouvert ou fermé, selon les préférences des utilisateurs. Chaque meuble est conçu et fabriqué localement avec des matériaux nobles tels que le cuivre, le marbre, le bois naturel, etc. C’est notre façon d’embrasser chaque matériau utilisé, en préservant son état organique.

© Wassim El Murr

Section

La maison rend hommage au riche patrimoine de la région en conservant le grès existant tout en adoptant les commodités de la vie contemporaine. La technologie de la maison intelligente est parfaitement intégrée au design intemporel, offrant aux résidents le mélange parfait de confort et d’efficacité tout en gardant à l’esprit notre engagement en matière de durabilité.

© Wassim El Murr

Lors de la phase initiale de rénovation, nous avons découvert que le sol sur lequel la cuisine devait être construite était instable. Un espace creux important est apparu sous le sol. Pour trouver une solution innovante, nous avons décidé de créer une cave à vin souterraine accessible depuis l’îlot de cuisine. L’ouverture vitrée de l’îlot de cuisine offre une vue spectaculaire sur la cave en dessous, qui peut être éclairée pour mettre en valeur son contenu. Cette caractéristique unique ajoute une touche d’émerveillement et de sophistication à n’importe quelle maison. Grâce à des méthodes non conventionnelles, nous avons donné vie à la vision du client et avons conçu un design exceptionnel pour toute la maison.