L’offre Woot d’un jour vous permet d’économiser 340 $ sur un iMac 2020

Maintenant qu’il ressemble travail à distance est là pour rester, vous recherchez peut-être un ordinateur plus permanent pour votre poste de travail. Les ordinateurs Apple ont occupé près de la moitié des places sur notre liste des meilleurs ordinateurs de bureau pour 2022, et en ce moment, vous pouvez acheter un ancien modèle à un prix avantageux. Aujourd’hui seulement, Woot propose des modèles iMac 2020 en vente pour seulement 960 $, ce qui vous permet d’économiser 340 $ par rapport au prix habituel. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir ou jusqu’à épuisement des stocks, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Cet iMac de la génération précédente n’a pas de Processeur M1 comme la plupart des ordinateurs Apple actuels, mais est livré avec d’autres matériels puissants. Il est équipé d’un processeur Intel i5 à six cœurs de 8e génération, ainsi que de 8 Go de RAM DDR4 et d’un SSD de 256 Go. L’écran est un écran Retina 4K de 21,5 pouces et dispose d’un GPU AMD Radeon Pro 560X de 4 Go. Il est également plus polyvalent que certains ordinateurs portables actuels, avec deux ports USB-C, trois ports USB-A, une prise casque et un lecteur de carte SD intégré. Offres sur les ordinateurs Apple – y compris les modèles plus anciens – ne viennent pas tous les jours, alors ne manquez pas cette remise si vous espérez acheter un iMac à un prix avantageux.