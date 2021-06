L’offre unique d’Arunachal de 20 kg de riz gratuit contre le vaccin Covid-19 stimule la campagne dans les villages

Du riz gratuit en échange d’un jab COVID-19, et jusqu’à 20 kg. La perspective s’est avérée suffisamment lucrative pour dissiper les rumeurs de vaccination parmi les villageois d’un cercle administratif de l’Arunachal Pradesh, puisque plus de 80 d’entre eux se sont présentés à pied pour l’inoculation quelques jours après l’annonce du sop.

Imaginée par l’officier de cercle Tashi Wangchuk Thongdok de Yazali dans le district de Lower Subansiri, l’offre de riz gratuit pour les personnes de plus de 45 ans a été lancée lundi et est valable jusqu’à mercredi. « Nous essayons constamment d’élaborer des stratégies pour améliorer la couverture vaccinale dans le cercle et dans le district.

« Jusqu’à aujourd’hui midi, 80 personnes sont venues recevoir les jabs. Notre objectif est d’atteindre 100 % d’inoculation dans le cercle d’ici le 20 juin », a déclaré Thongdok, un officier de l’APCS du lot de 2016. Il y a 1 399 personnes de plus de 45 ans dans le cercle de Yazali, ont déclaré des responsables.

Beaucoup de ceux qui sont venus se faire vacciner sont venus à pied de villages éloignés, bravant les intempéries, a déclaré Thongdok. Il a déclaré que l’administration préparait une feuille de route pour mener la campagne de vaccination dans chaque village du cercle.

«Nous prévoyons des visites porte-à-porte vendredi et samedi pour administrer des vaccins aux personnes de plus de 45 ans. Notre offre continuera mais la quantité de riz sera de 10 kg au lieu de 20 kg », a déclaré Thongdok. Deux anciens étudiants de Vivekananda Kendra Vidyalaya ont fait don du riz pour distribution aux bénéficiaires, a-t-il ajouté.

Les rumeurs entourant la vaccination contre le COVID-19, y compris des maladies graves après l’inoculation et la possibilité que des dispositifs de suivi microscopiques soient injectés à travers le sérum, ont rendu de nombreux sceptiques dans le nord-est, ont déclaré les responsables. L’agent de vaccination de l’État, Dimong Padung, a déclaré qu’un total de 3 95 445 personnes avaient été vaccinées jusqu’à présent dans l’État.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici