L’offre surprise de Manchester United pour la superstar de la Coupe du monde: rapport

Manchester United s’apprête à lancer un coup surprise pour l’une des stars de la Coupe du monde en décembre dernier.

Les Red Devils sont occupés à régler les derniers détails de l’accord pour signer le gardien de l’Inter Milan, Andre Onana. Le Camerounais remplace David De Gea de longue date entre les bâtons après seulement une saison en Serie A.

Onana suit Mason Mount qui a rejoint Chelsea pour devenir la première signature estivale d’Erik ten Hag. Les rumeurs continuent de circuler selon lesquelles le tueur à gages de l’Atalanta, Rasmus Hojlund, sera également le prochain sur le chemin.

Mason Mount est devenu la première signature de l’été pour Manchester United (Crédit image : Manchester United/Manchester United via Getty Images)

Mais maintenant, Transferts Football affirment qu’un mouvement surprise pour le milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat est en préparation, Ten Hag envisageant apparemment plus de profondeur au centre du parc.

« Des sources faisant autorité nous ont informés que Ten Hag voulait Declan Rice ou Frenkie de Jong pour la fenêtre à venir, mais la saga de prise de contrôle en cours et prolongée, qui a sévèrement restreint la cagnotte de transfert de l’entraîneur-chef, et les réglementations du fair-play financier signifient qu’il se tournera vers Amrabat. pour renforcer le double pivot de sa prochaine campagne en formation 4-2-3-1 », indique le rapport.

Le joueur de la Fiorentina n’a plus qu’un an sur son contrat et a été étroitement lié à Barcelone, les géants catalans ayant perdu le capitaine du club Sergio Busquets cet été au profit de la Major League Soccer.

Avec United sur le point de dépenser 110 à 120 millions de livres sterling sur Mount et Onana, Amrabat représente une option rentable à environ 20 millions de livres sterling.

Sofyan Amrabat a brillé à la Coupe du monde (Crédit image : Getty Images)

United devrait également vendre toute une série de joueurs cet été, y compris Harry Maguire et Fred, dans le but de lever des capitaux pour faire de nouvelles signatures.

Amrabat est valorisé 30 M€ par Marché de transfert.

Plus d’articles sur Manchester United

Informations sur les transferts de Manchester United fait le tour, les Red Devils étant censés être à la recherche de plusieurs stars cet été.

Andre Onana est recherché dans le but, Rasmus Hojlund et Randal Kolo Muani sont recherchés d’emblée, tandis que Wonderkid Vitor Roque a été lié, aussi. Ado portugaise Joao Neves est sur le radartandis que son compatriote Goncalo Ramos est dans le collimateur. United s’est également renseigné sur Theo Hernandezalors que Jadon Sancho a été mis en vente.

Entre-temps, Marcus Rashford semble prêt à rester avec un nouveau contrat exceptionnel.