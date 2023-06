L’offre sans coup sûr de Kyle Hendricks des Cubs s’est terminée par Haniger en 8e manche

Kyle Hendricks n’a accordé aucun coup sûr jusqu’à ce que Mitch Haniger double avec deux retraits en huitième manche, lançant les Cubs de Chicago contre les Giants de San Francisco 4-0 samedi.

Hendricks (1-2) a affronté un frappeur au-dessus du minimum, marchant Michael Conforto avec un retrait dans la seconde, et avait retiré 19 frappeurs d’affilée avant que Haniger ne frappe une balle rapide à 378 pieds du mur du champ gauche sur le huitième lancer de la au bâton. Cela a mis fin à la plus longue offre sans coup sûr dans les ligues majeures cette saison.

Blake Sabol s’est envolé sur le prochain lancer de Hendricks.

Julian Merryweather a retiré trois frappeurs consécutifs au neuvième, complétant le coup sûr et donnant aux Cubs des victoires consécutives pour la première fois depuis les 29 et 30 mai.

Christopher Morel a réussi un circuit et a produit trois points, et Matt Mervis a également réussi un circuit.

Hendricks a commencé la saison sur la liste des blessés avec une épaule droite tendue. Il a fait ses débuts dans la saison le 25 mai et en était à son quatrième départ. Il a lancé 61 des 94 lancers pour les frappes, aucun à plus de 89,4 mph.

Le droitier de 33 ans, à la 10e saison d’une carrière dans la ligue entièrement passée avec les Cubs, a six matchs complets et quatre blanchissages en 226 départs.

Le voltigeur central Mike Tauchman a aidé en effectuant un plongeon en revers pour priver Brandon Crawford d’un coup sûr supplémentaire près de la piste d’avertissement dans le troisième.

Morel a frappé Jakob Junis (3-3) en tête du troisième. Le ballon a rebondi sur le haut du mur de briques et est revenu sur le terrain. Ignorant la décision, Morel a couru autour des buts jusqu’à ce que l’arbitre du deuxième but et chef d’équipe Brian O’Nora signale un coup de circuit.

Morel a ajouté un simple avec deux retraits et deux points en cinquième.

L’ouvreur des Giants John Brebbia, qui a également commencé la victoire de mardi contre le Colorado, a lancé deux manches sans coup sûr avec un retrait au bâton. Brebbia a également survécu à la frappe d’une ligne de 104,9 mph au large de la chauve-souris d’Ian Happ dans la seconde.

CHAMBRE DU FORMATEUR

Cubs: OF Cody Bellinger (genou gauche) s’est entraîné au bâton et a couru avant le match. … RHP Bruce Boxberger (élongation de l’avant-bras droit) a lancé une séance d’enclos de 26 lancers.

Géants: C Joey Bart a été réintégré de la liste des blessés de 10 jours et a opté pour Triple-A Sacramento tard vendredi soir. … RHP Scott Alexander (ischio-jambiers douloureux) n’était pas disponible pour jouer.

SUIVANT

Les Cubs RHP Hayden Wesneski (2-2, 4,81 ERA) entame la finale dimanche à son premier départ contre San Francisco. Les Giants n’avaient pas annoncé de partant.

Reportage de l’Associated Press.

