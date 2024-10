L’offre réelle des Bruins à Jeremy Swayman était de huit ans à 7,8 millions de dollars AAV

Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur le forum public au cours des dernières 24 heures, nous avons une idée de ce que les Bruins de Boston ont offert au gardien de but de la RFA, Jeremy Swayman.

Selon Mise au jeu quotidienne Selon l’initié Frank Seravalli, les Bruins ont proposé un contrat de huit ans au jeune gardien, avec un AAV de 7,8 millions de dollars.

L’offre est différente de celle Le président de l’équipe, Cam Neely, a fait allusion. Lors de son point de presse lundi, Bruin de longue date a laissé entendre que Boston avait offert à Swayman un contrat de huit ans d’une valeur de 64 millions de dollars. Cependant, quelques heures plus tard, l’agent de Swayman, Lewis Gross, a publié une déclaration affirmant que cela n’avait jamais été proposé à son client. et que lui et Swayman « prendront quelques jours » pour déterminer leurs prochaines étapes.

Seravalli a rejoint Coupe du matin de hockey mardi pour discuter de l’offre rapportée et de la manière dont les deux parties en sont arrivées à ce point.

Frank Seravalli : [Swayman and Gross] sommes très déçus par ce que Neely a dit. Je pense que si vous regardez les choses du point de vue des deux côtés… cela semble vraiment être une erreur tactique de la part des Bruins. Cela ressemblait à une équipe qui craquait sous le poids de ne pas avoir probablement son futur numéro un net pour commencer la saison… Je crois comprendre que les Bruins ont offert huit ans x 7,8 millions de dollars, soit 62,4 dollars. [million]. Alors, peut-être que Cam Neely s’est un peu amusé avec les chiffres… 1,6 million de dollars, c’est là qu’ils étaient.

Je pense que le camp Swayman en a demandé huit [years] x 8,5 millions de dollars, soit 68 millions de dollars, et les Bruins se situaient à près de 6,5 millions de dollars [million]. Ainsi, les Bruins sont passés de 6,5 $ [million] à 7,8 $ [million]ils ont l’impression d’avoir beaucoup bougé… Ils pensent probablement : « Hé, nous avons bougé une tonne, maintenant c’est ton tour », et le fait que cela ne se soit pas produit les a apparemment frustrés.

Vous pouvez regarder le segment entier et l’épisode complet ici…