L’offre Pixel Watch Black Friday de Google est arrivée et c’est bon

C’est ici – l’offre Pixel Watch Black Friday est en ligne. Cette annonce sournoise sur Google Search disait en effet la vérité, car la Pixel Watch est à 50 $ de réduction pour le moment de magasinage des Fêtes.

Veux un? Le Google Store Best Buy et Target ont tous la première montre intelligente de Google à prix réduit, et j’imagine que quiconque la vendra aura la même chose. À 50 $ de réduction, vous pouvez saisir la Pixel Watch pour 299 $ avec WiFi. Le modèle LTE/cellulaire ne semble pas encore en vente, bien que cela puisse changer d’ici la semaine prochaine.

Est-ce que 299 $ est un bon prix pour la Pixel Watch ? Eh bien, l’une des plaintes à ce sujet que nous avons eues dans notre examen était le prix. À 349 $, surtout si vous le comparez aux dernières montres de Samsung, cela semblait un peu élevé. La finition en acier inoxydable était une belle touche premium, mais l’ensemble était difficile à vendre. Cependant, à 299 $, cette montre est devenue très attrayante, grâce à son affichage amusant, ses performances rapides, son intégration Fitbit et sa taille parfaite.

Si vous avez regardé la Pixel Watch, mais que vous ne vouliez pas payer 350 $ pour une, il serait maintenant temps de reconsidérer. Je suppose que cette offre Pixel Watch Black Friday durera au moins la semaine prochaine, vous n’aurez donc peut-être pas besoin de vous précipiter et d’en acheter une pour le moment. Cependant, vous ne voudrez peut-être pas attendre longtemps. Nous ne savons pas si le stock tiendra pendant toute une vente de la semaine du Black Friday.

Vous en choisissez un ou vous n’êtes toujours pas sûr? Si vous avez besoin d’en savoir plus, j’ai un examen de 30 jours à venir plus tard dans la journée qui pourrait vous aider à décider.

