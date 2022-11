L’offre Pixel 7 Pro Black Friday de Google Fi est la meilleure

Il existe partout des offres Black Friday sur les meilleurs appareils électroniques, y compris les smartphones et les montres connectées. Le Black Friday est une expérience d’un mois à ce stade, mais cette semaine en particulier devrait être très solide. Google Fi est l’un de ces points de vente proposant l’une des meilleures promotions si le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro figuraient sur votre liste.

Pour les nouveaux clients Google Fi, Google déposera 300 $ sur le Pixel 7 Pro ou 200 $ sur le Pixel 7. Avec ces remises, vous ne paieriez que 599 $ pour le téléphone haut de gamme de Google et 399 $ pour le Pixel 7 dont je ne peux pas me lasser. . Ce sont les meilleures offres du Pixel 7 Black Friday.

Bien sûr, vous aurez remarqué que j’ai mentionné que c’était pour les « nouveaux » clients. Google veut vraiment que les gens passent à Google Fi, c’est pourquoi la plus grande remise est pour les débutants. Si c’est une demande acceptable, alors voici ce que vous devez savoir d’autre.

Pour obtenir l’offre Pixel 7 Pro Black Friday de Google Fi, vous devez:

Être un nouveau client ou quelqu’un dont le dernier service Fi remonte à plus de 180 jours

Vous bénéficierez immédiatement de la remise de 300 $ (ou 200 $), mais vous devez apporter votre service dans les 30 jours suivant l’expédition du téléphone, sinon Google vous facturera cette remise.

Vous devez garder le téléphone éligible actif sur Google Fi pendant 60 jours consécutifs

En supposant que vous n’aimiez pas la situation actuelle de votre opérateur sans fil chez AT&T ou Verizon ou T-Mobile et que vous vouliez vraiment un Pixel 7 Pro, c’est une belle offre. Et rappelez-vous, Google Fi utilise le réseau de T-Mobile et propose des forfaits illimités à partir de 50 $ pour une seule ligne. Leur meilleur forfait Unlimited Plus est désormais accompagné d’un an de YouTube Premium gratuit.

Vous ne souhaitez pas passer à Google Fi et préférez simplement bénéficier d’une remise sur le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro et conserver votre opérateur actuel ? Cool. Le Pixel 7 Pro est toujours à 150 $ et le Pixel 7 à 100 $ sur le Google Store, Best Buy et Amazon (achetez-le ici).

Achetez l’offre Pixel 7 Pro de Google Fi