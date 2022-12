L’offre mondiale de pétrole se resserre au milieu de la réponse de la Russie au G7 pour réduire la production de pétrole

Le brut West Texas Intermediate (WTI) a terminé le rallye de la semaine dernière en hausse de 5,46%.

Le brut West Texas Intermediate (WTI), une référence principale pour les prix du pétrole, a terminé le rallye de la semaine dernière en hausse de 5,46%.

En réponse, les actions saoudiennes ont grimpé dimanche, avec le Tadawul All Share Index (TASI), en hausse de 0,2 %.

Les hausses surviennent au milieu des craintes concernant le resserrement de l’approvisionnement en pétrole. Vendredi, Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré à la télévision d’État que le pays pourrait réduire sa production de pétrole de 5 à 7 % début 2023.

La décision fait suite à Le plafonnement des prix du Groupe des Sept (G7) sur les exportations russes réalisées au début du mois. Les barils exportés doivent rester inférieurs à 60 dollars s’ils doivent être expédiés par des pétroliers du G7 et de l’UE, des compagnies d’assurance et des établissements de crédit, a rapporté Reuters. La décision du groupe, composé de pays de l’Union européenne et d’Australie, vise à limiter les exportations de pétrole par voie maritime afin de restreindre la capacité de la Russie à financer sa guerre en Ukraine.

Cette année, le secteur de l’énergie a connu une solide performance par rapport à l’ensemble du marché boursier.

L’invasion russe de l’Ukraine en février a provoqué une pénurie de pétrole et de gaz.

L’offre mondiale de ces matières premières devrait rester tendue. Mis à part le conflit, les entreprises du secteur ne dépensent pas assez en dépenses d’investissement.

Bien que cela puisse être une mauvaise nouvelle pour les prix de l’énergie, cela pourrait également signifier que les investisseurs ont un refuge continu avant la nouvelle année.

Même après que les actions énergétiques aient connu une forte hausse en 2022, il pourrait y avoir plus de hausse car la demande devrait dépasser l’offre, a déclaré à Insider un gestionnaire de fonds qui supervise un fonds du secteur de l’énergie, le Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX).