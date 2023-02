L’offre massive de Declan Rice de Manchester United révélée alors qu’Arsenal suscite l’intérêt

Il a été révélé que Manchester United a vu une offre massive, d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling, refusée pour Declan Rice l’été dernier.

Émission de radio ParlerSport a partagé aujourd’hui la nouvelle que United avait tenté d’attirer Rice à Old Trafford en juillet dernier, pour voir leur tentative refusée par le club du milieu de terrain anglais. Le joueur de 24 ans a été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League au cours des trois dernières saisons, avec son intelligence tactique, ses courses en maraude et son physique dominant les milieux de terrain, et Manchester United voulait l’ajouter à son équipe avant la saison en cours.

Après avoir échoué à capturer Rice, le manager de United, Erik ten Hag, a plutôt tourné son attention vers Casemiro, qu’il a signé du Real Madrid lors d’un raid de 70 millions de livres sterling. Le Brésilien a fait ses preuves à Old Trafford.

West Ham maintient que Rice n’est pas disponible, le manager David Moyes suggérant ce week-end qu’il faudrait une offre plus importante que la récente dépense de 110 millions de livres sterling de Chelsea sur Enzo Fernandez pour même faire parler West Ham.

Arsenal est devenu le favori pour signer Rice cet été, le joueur aurait même sondé les stars des Gunners sur la vie à l’Emirates Stadium. On pense que Rice souhaite travailler avec Mikel Arteta, qui a la réputation d’aider les joueurs à atteindre le niveau supérieur.

Cependant, West Ham détient tout le pouvoir, avec Rice sous contrat jusqu’à l’été 2024 et l’option d’une année supplémentaire disponible pour les Hammers. Cela signifie qu’ils ne subissent aucune pression pour vendre pendant encore 18 mois au moins.

Manchester United pourrait être tenté de lancer une autre offre pour Rice, mais devra faire face à une concurrence féroce d’Arsenal, et peut-être aussi de Chelsea, lorsque la fenêtre d’été s’ouvrira.