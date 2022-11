L’offre longtemps taquinée de Trump à la Maison Blanche est discrète la première semaine

NEW YORK (AP) – Dès le moment où il a quitté la Maison Blanche dans la défaite l’an dernier, Donald Trump avait taquiné la perspective d’une troisième campagne présidentielle. Mais dans la semaine qui s’est écoulée depuis qu’il a officiellement déclaré sa candidature, l’ancien président a été inhabituellement discret.

Il n’y a pas eu de rassemblement massif pour le lancement du stade, remarquable pour quelqu’un qui a transformé de tels événements en une signature de sa vie publique. Son compte Twitter récemment rétabli, qui a contribué à alimenter son ascension politique il y a près de dix ans, reste silencieux avec ses plus de 87 millions de followers.

Il n’a pas annoncé son intention de visiter les principaux États à vote anticipé qui façonneront le concours pour l’investiture républicaine, et il n’a pas non plus participé à une série d’entretiens de haut niveau. En effet, depuis son discours d’annonce, Trump n’a pas organisé d’événement public.

“Son manque de calendrier vous fait vous demander s’il court vraiment ou s’il s’agit simplement d’une opportunité de développement commercial ou d’un détournement de l’activité du DOJ”, a déclaré le stratège vétéran du GOP Scott Reed, faisant référence aux enquêtes du ministère de la Justice sur le traitement par Trump des documents classifiés. et ses efforts pour annuler les élections de 2020, qui devraient s’intensifier dans les semaines à venir.

Trump, qui n’a jamais occupé de fonction publique avant de remporter la présidence en 2016, n’a jamais apprécié la cadence et l’organisation associées aux campagnes traditionnelles. Et plusieurs assistants ont noté que Trump, qui a fait son annonce inhabituellement tôt et une semaine avant les vacances de Thanksgiving, hésite à détourner l’attention du second tour du Sénat du 6 décembre en Géorgie, qui clôturera les élections de mi-mandat de cette année. Les assistants, qui ont insisté sur l’anonymat pour discuter de la stratégie de campagne, ont déclaré que Trump augmenterait bientôt son calendrier.

Mais le début léger de la campagne reflète la nature précipitée et chaotique de son annonce, qui est intervenue alors que les votes pour les élections de mi-mandat étaient toujours comptés et même alors que certains de ses plus proches collaborateurs et alliés l’avaient exhorté à reporter jusqu’après le second tour en Géorgie. Cela survient également à un moment de vulnérabilité politique unique pour Trump.

L’ancien président, qui a passé ses années après la Maison Blanche à se positionner comme le leader incontesté du GOP, fait maintenant face à de vives critiques au sein du parti pour avoir contribué à une performance décevante à mi-mandat ce mois-ci. Et d’autres républicains taquinent ouvertement leurs propres élections présidentielles, indiquant clairement qu’ils ne resteront pas à l’écart de la nomination de Trump.

Pendant ce temps, la pression juridique sur Trump s’intensifie. Le procureur général Merrick Garland a nommé la semaine dernière un avocat spécial pour superviser l’enquête du ministère de la Justice sur les documents classifiés récupérés du club Mar-a-Lago de l’ancien président à Palm Beach, en Floride, ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant le 6 janvier. , 2021, insurrection au Capitole des États-Unis et efforts pour annuler les élections de 2020. Et mardi, la Cour suprême a ouvert la voie à la remise imminente des déclarations de revenus de Trump à un comité du Congrès après une bataille juridique de trois ans.

Pourtant, Trump commence la course avec une longueur d’avance évidente. L’ancien président agissait comme un candidat de facto depuis des mois et avait depuis longtemps mis en place une opération politique. Après deux campagnes présidentielles et quatre ans au pouvoir, il entretient également des relations de longue date avec des chefs de parti étatiques et locaux, dont beaucoup lui restent fidèles.

Entre-temps, Trump a participé à une série d’événements privés. La semaine dernière, il a animé le “Gala and Experience” de deux jours de l’America First Policy Institute à Mar-a-Lago, qui comprenait des sessions politiques, un concert le jeudi soir avec la star de la country Lee Greenwood, un tournoi de golf et une cravate noire le vendredi soir. gala, où Trump a prononcé des remarques dans lesquelles il s’est élevé contre la décision de l’avocat spécial de Garland.

Trump est également apparu par vidéo lors d’une conférence d’action politique conservatrice au Mexique et a répondu aux questions via un flux vidéo en direct lors de la réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine à Las Vegas, où une longue liste d’autres espoirs potentiels pour 2020, apparaissant en personne, ont courtisé les donateurs. Certains ont fait valoir qu’il était temps de quitter Trump.

“Comme vous le savez, notre pays est en grave difficulté – c’est dans une grande ville à problèmes, je vais vous le dire”, a déclaré Trump.

Trump a également déployé une multitude de soutiens, y compris d’alliés au Congrès comme les représentants Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar, Ronny Jackson et Elise Stefanik, ainsi que le procureur général du Texas Ken Paxton et le candidat au poste de gouverneur de l’Arizona Kari Lake.

Et son équipe de campagne, qui n’a pas encore rempli une longue liste de postes de direction clés, s’est efforcée d’embaucher du personnel et de mettre en place les bases d’une organisation de campagne moderne, notamment en intégrant des bases de données et des listes de donateurs et en négociant avec les fournisseurs.

Le déploiement marque un contraste frappant avec juin 2015, lorsque Trump a lancé sa dernière campagne gagnante pour la Maison Blanche à la Trump Tower avec un discours qui a attiré l’attention des médias avec ses déclarations choquantes et ses proclamations ironiques.

“Quand le Mexique envoie son peuple, il n’envoie pas ce qu’il y a de mieux”, a alors déclaré Trump. “Ils apportent de la drogue, ils apportent du crime, ce sont des violeurs, et certains, je suppose, sont de bonnes personnes.”

Le lendemain, Trump s’est rendu à Manchester, dans le New Hampshire – il a finalement remporté la primaire du GOP de l’État – suivi de rassemblements en Arizona, en Caroline du Sud et en Iowa.

L’approche de Trump contraste également avec nombre de ses rivaux potentiels, qui ont passé les derniers mois à visiter fréquemment les premiers États votants et à essayer de se faire connaître avec des apparitions dans les médias.

L’ancien vice-président Mike Pence, par exemple, a donné plus de 40 interviews tout en faisant la promotion de son nouveau livre.

Dan Eberhart, un ancien donateur de la campagne Trump qui a déclaré qu’il aimerait voir le gouverneur de Floride Ron DeSantis remporter l’investiture, a déclaré que la semaine dernière a “confirmé certaines choses que nous soupçonnions depuis le début”.

«Nous savons maintenant que de nombreux candidats envisagent de se présenter à l’investiture. À ce stade, personne ne semble prêt à concéder la nomination à Trump ou à DeSantis », a déclaré Eberhart. «Nous savons aussi que beaucoup de gens dans le parti sont prêts à quitter Trump. À l’heure actuelle, DeSantis est l’héritier présomptif. Nous devrons voir s’il peut conserver ce poste, mais je ne vois pas beaucoup de candidats possibles qui peuvent le défier – à part Trump lui-même.

Jill Colvin, l’Associated Press