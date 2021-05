L’équipe portugaise de cinquième rang, Os Belenenses, espère inciter le légendaire gardien de but de la Juventus Gianluigi Buffon à les rejoindre à la fin de la saison avec une offre comprenant des tartes à la crème et des billets de musée.

Buffon a déclaré la semaine dernière qu’il quitterait la Juve à l’expiration de son contrat à la fin de la saison, mais le joueur de 43 ans a laissé la porte ouverte à la poursuite de sa carrière ailleurs.

« Nous avons entendu dire que vous recherchiez un nouveau défi et que vous êtes réceptif à une proposition » folle et stimulante « », a écrit le club de Lisbonne dans une lettre ouverte.

« Par conséquent, nous avons décidé de vous présenter quelque chose d’irrésistible: que diriez-vous de déménager à Lisbonne et de nous aider à revenir rapidement à notre place dans le football portugais, la I Liga? [top flight]? «

Le club a promis d’inclure dans son contrat d’offre des billets pour diverses attractions touristiques de la ville, y compris un laissez-passer annuel pour le musée d’art, d’architecture et de technologie.

Ils proposent également « un pack de six Pasteis de Belem [custard tarts] une semaine, l’une des spécialités les plus appréciées des sucreries portugaises, que vous apprécierez certainement sans modifier votre alimentation. «

Gianluigi Buffon quittera la Juventus à la fin de la saison. Photo de Jonathan Moscrop / Getty Images

Belenenses est l’un des plus anciens clubs du Portugal, mais s’est séparé de Belenenses en 2018 à la suite d’un différend et a été contraint de repartir du bas de la pyramide du football portugais.

Ils ont un titre portugais à leur nom et trois Coupes du Portugal.

Ils ont également tenté de tenter Buffon en faisant une comparaison avec son premier club de Parme, envoyé au quatrième niveau du football italien en 2015 après avoir fait faillite.

« Malgré notre riche histoire et étant le quatrième club avec le plus de fans au Portugal, nous sommes actuellement en compétition au cinquième niveau national. Vous souvenez-vous de la route que votre chère Parme a empruntée? La nôtre est en quelque sorte similaire », ont-ils écrit.

Considéré comme l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps, Buffon a remporté 10 série A titres et quatre Coppa Italia trophées avec la Juve, ainsi que la gloire de la Coupe du Monde de la FIFA avec l’Italie en 2006.