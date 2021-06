L’offre Insane Prime Day regroupe Echo Show et Ring Doorbell pour 50 £

Amazon a des offres incroyables dans son vente Prime Day en cours, mais ça Pack de sonnette Echo Show et Ring immédiatement attiré notre attention comme l’une des meilleures valeurs que nous ayons vues aujourd’hui. Pour une durée limitée, vous pouvez acheter Echo Show 5 et Ring Video Doorbell Wired pour seulement 49,99 £, ou passez au Écho Show 8 pour seulement 69,99 £ !

Ce qui rend cela si intéressant, ce n’est pas seulement le fait qu’ils sont essentiellement deux pour un, mais que vous pouvez rapidement, facilement et à moindre coût transformer votre maison en une maison intelligente pour moins de 50 £.

Ring’s Video Doorbell Wired (examiné – 4.5/5 Tech Advisor Recommended) est le tout nouveau modèle d’entrée de gamme de sa gamme, mais bien qu’il soit abordable, ses fonctionnalités ne sont pas légères. Comme les autres caméras Ring, elle enregistre une vidéo 1080p de la zone située juste devant votre porte d’entrée, vous alertant de toute personne à la porte même si elle n’a pas appuyé sur le buzzer, et elle prend également en charge l’audio bidirectionnel.

En règle générale, vous recevez une alerte en temps réel sur votre smartphone, à condition que vous soyez connecté à l’application Ring gratuite, mais en combinant la sonnette avec un appareil Echo Show, vous pouvez également regarder et interagir avec le flux vidéo en direct sur votre écran intelligent. sans même décrocher votre téléphone.

Echo Show est bien sûr bien plus qu’un écran pour votre sonnette vidéo. En tant qu’appareil compatible Alexa, il prend en charge toutes les fonctionnalités que vous vous attendez à trouver sur un haut-parleur intelligent Echo, de la réponse à vos questions aléatoires sur la météo, les titres de l’actualité ou les requêtes de recherche, à la lecture de musique, l’affichage de notifications et le contrôle de toute votre maison intelligente trousse.

Aux États-Unis, il existe des offres similaires mais légèrement différentes : vous pouvez acheter un Ring Video Doorbell câblé avec l’Echo Show 5 de première génération pour 64,99 $ (74,99 $ de rabais), avec un Echo Dot 3 gratuit pour 44,99 $, ou avec la dernière génération Echo Dot 4 pour 69,98 $ (40 $ de rabais).

Y a-t-il un hic ?

Vous devez donc vous demander quel est le piège. Il n’y en a pas vraiment, même si vous devez être un membre Prime pour profiter de l’offre – inscrivez-vous pour un essai gratuit maintenant. Même si vous avez déjà eu un essai gratuit, vous pouvez vous inscrire pour un autre une fois tous les 12 mois.

Vous devez noter qu’il s’agit d’appareils Echo Show de première génération, ce qui explique probablement pourquoi Amazon essaie de s’en débarrasser si bon marché, mais ils ne sont en aucun cas vieux – nos critiques des modèles de deuxième génération ont été mises en ligne littéralement la semaine dernière. Et ce n’est pas parce qu’il existe un modèle plus récent qu’il y a soudainement quelque chose qui ne va pas avec les appareils plus anciens, qui ont obtenu de très bons résultats dans nos critiques :

Si vous préférez acheter un Echo Show de deuxième génération, vous paierez actuellement beaucoup plus pour l’appareil et vous n’obtiendrez pas la sonnette Ring. Echo Show 5 de deuxième génération (examiné) coûte actuellement 74,99 £, tandis que le Echo Show 8 de deuxième génération (examiné) a 35 £ de réduction à 84,99 £.

Il faut tenir compte du fait que les sonnettes vidéo Ring fonctionnent mieux lorsqu’elles sont associées à un abonnement Ring Protect, qui est standard pour toutes les sonnettes vidéo, mais il n’est pas essentiel d’utiliser la caméra. Vous bénéficierez d’un essai gratuit de 30 jours avec l’appareil photo, après quoi il coûte 2,50 £ par mois ou 24,99 £ par an (des remises sont disponibles si vous possédez plusieurs appareils Ring). Sans l’abonnement, vous recevrez toujours des notifications en temps réel et un son bidirectionnel, mais ajoutez Ring Protect pour déverrouiller des notifications riches, enregistrement vidéo, capture de photos et partage.

