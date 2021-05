L’offre inquiétante de l’homme au voisin en échange d’O2 Angers Twitter

Avec plusieurs États à travers le pays confrontés à une pénurie de ressources médicales, le manque d’oxygène a été une source majeure de préoccupation et a également causé plusieurs décès dans la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Alors que de nombreux patients ou leurs familles ont dû courir de pilier en poste à la recherche de fournitures médicales, la thésaurisation des bouteilles d’oxygène et la surcharge sur le marché noir sont apparues comme des préoccupations majeures dans plusieurs villes comme Delhi. À un tel moment, un homme est devenu viral pour avoir cherché des relations sexuelles avec une femme en échange d’oxygène.

L’incident s’est produit récemment et a envoyé des ondes de choc sur Twitter après qu’un utilisateur basé à Delhi a révélé que son amie, une femme qu’elle considérait comme «comme une petite sœur», avait été invitée à avoir des relations sexuelles en échange d’une bouteille d’oxygène pour son père malade.

«Un voisin d’une colonie d’élite a demandé à la sœur de mon amie de coucher avec lui une bouteille d’oxygène dont elle avait désespérément besoin pour son père», a déclaré l’utilisateur, demandant aux internautes quelles mesures pourraient être prises contre le délinquant.

Une voisine d’une colonie d’élite a demandé à la sœur de mon amie, comme ma petite sœur, de coucher avec lui pour une bouteille d’oxygène dont elle avait désespérément besoin pour son père; Quelles mesures peuvent être prises parce que la chienne le niera évidemment, non?#HumanitéIsDead – Bhavreen Kandhari (@BhavreenMK) 11 mai 2021

Les internautes ont été choqués et indignés par la publication de nombreux utilisateurs de Twitter exhortant la victime à porter plainte auprès de la police. Certains utilisateurs suggèrent de se plaindre auprès de la Resident Welfare Association de la colonie tandis que d’autres suggèrent de faire honte à l’utilisateur en le nommant sur les sites de microblogage. L’offre choquante a conduit des milliers de personnes à se joindre à la discussion sur le forum.

Que diable? Si vous le pouvez, déposez une plainte auprès de la police ou de la RWA. Quelle personne vile – Rituparna Chatterjee (@MasalaBai) 11 mai 2021

C’est triste. Ils doivent être nommés et humiliés publiquement, sinon rien d’autre. – Vansh S (@iamvanshs) 11 mai 2021

Incroyable!! Comment certaines personnes peuvent-elles tomber à ce niveau! – Ashish (@_ashish) 11 mai 2021

Les profondeurs dans lesquelles les gens peuvent tomber! – Tamanna Inamdar (@TamannaInamdar) 11 mai 2021

Ce n’est pas le premier incident de ce type à se produire au milieu de la pandémie. Le 14 avril, un coordinateur médical a été arrêté pour avoir prétendument outragé la modestie d’un patient Covid-19 mis en quarantaine dans un hôtel de la banlieue d’Andheri. L’accusé aurait accosté la victime, ligoté pour l’agresser et exigé des faveurs sexuelles, a rapporté PTI.

La recherche de faveurs sexuelles en échange de ressources Covid-19 est en effet devenue une «tendance». Un rapport de Reuters a récemment souligné le nombre croissant de propriétaires au Royaume-Uni qui avaient sollicité des relations sexuelles en échange d’un logement en période de verrouillage.

Un autre incident s’est produit dans le Maharashtra lorsqu’une femme de Mumbai confrontée a été inondée de messages non sollicités, d’appels et d’images graphiques et sexualisées inquiétantes après avoir partagé son numéro de téléphone en ligne avec une demande de don de plasma nécessaire pour traiter un ami malade.

