L’offre importante de Vivek Ramaswamy pour la Russie si elle quitte l’Alliance militaire chinoise

Pour relever le défi croissant posé par la Chine, il est important de ne pas laisser la Russie tomber dans le giron de Pékin, a déclaré jeudi le candidat républicain indo-américain à la présidence, Vivek Ramaswamy, affirmant que s’il était élu, il atteindrait cet objectif en proposant un « accord » avec Moscou.

M. Ramaswamy a déclaré à Fox News qu’en tant que président américain, il proposerait de geler les lignes de contrôle actuelles entre l’Ukraine et la Russie, s’engagerait fermement à ce que l’OTAN n’y admette pas l’Ukraine et lèverait les sanctions. En échange, la Russie devrait mettre fin à son alliance militaire avec la Chine, a-t-il déclaré.

« Vision très claire. Je conclurais un accord auquel (Vladimir) Poutine dirait oui, mais qui ferait réellement progresser les intérêts américains et permettrait aux États-Unis de gagner. Voici ce que je ferais », a déclaré M. Ramaswamy lorsqu’on lui a demandé comment il mettrait fin à la guerre en Ukraine.

«Je gèlerais les lignes de contrôle actuelles. Je prendrais en outre l’engagement ferme que l’OTAN n’admettra pas l’Ukraine au sein de l’OTAN. C’est suffisant pour convaincre Poutine de conclure l’affaire. Mais j’exigerai quelque chose d’encore plus grand en retour », a déclaré l’entrepreneur multimillionnaire en biotechnologie de 38 ans.

« La Russie doit mettre fin à ses alliances militaires avec la Chine. À l’heure actuelle, nous poussons davantage la Russie entre les mains de la Chine. L’alliance militaire russo-chinoise constitue la plus grande menace à laquelle les États-Unis sont aujourd’hui confrontés. Et donc, tout comme Nixon l’a fait en 1972, je le ferai à l’envers », a déclaré M. Ramaswamy.

« Séparez la Russie de la Chine et, en passant, faites en sorte que la Russie supprime également sa présence militaire dans l’hémisphère occidental. Sortez de l’hémisphère occidental. Rouvrez les relations économiques avec la Russie, c’est comme ça que nous procédons », a-t-il ajouté.

Le candidat indo-américain à la présidence a déclaré que la raison pour laquelle la Chine a plus de valeur aujourd’hui est que les États-Unis ont injustement coupé la Russie de l’Occident en bombardant les gazoducs Nord Stream un et deux et en sanctionnant également la Russie.

« Donc, si nous pouvons rouvrir les relations économiques occidentales avec la Russie, la Russie aura moins de raisons d’être en partenariat avec la Chine. Il y a aussi des fissures dans l’armure de cette relation si vous y regardez de près », a-t-il déclaré.

« La Russie a effectivement envoyé des armes à la fois en Inde et au Vietnam, deux pays frontaliers de la Chine. Ils envoient le signal que la Chine souhaite construire un chemin de fer dans le nord-est de la Chine pour accéder à l’océan. La Russie ne les laissera pas faire. Il y a donc des fissures dans cette armure maintenant », a-t-il affirmé.

Pendant ce temps, Nikki Haley, un autre candidat républicain d’origine indienne à la présidentielle et ancien gouverneur de Caroline du Sud, a critiqué M. Ramaswamy pour ses commentaires selon lesquels il était contre l’utilisation de la force militaire américaine contre l’Iran.

« Nous n’empêcherons pas Israël de se défendre au maximum de ses capacités. Et nous restons favorables à Israël parce qu’ils sont nos amis », avait déclaré M. Ramaswamy au Israel Hayom.

«Je pense qu’il est vraiment important que les États-Unis ne mettent pas nos propres hommes et femmes en jeu dans une guerre contre l’Iran, alors qu’en fait, il n’y a aucune raison pour nous de nous engager dans ce genre de guerre maintenant, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose.» c’est bon pour les États-Unis, et je ne pense pas que ce soit bon pour Israël. Mais ce que nous devons faire, c’est nous assurer qu’Israël est fort afin que l’Iran ne s’enhardisse pas », a déclaré M. Ramaswamy au journal israélien.

« Vivek a dû ne pas remarquer que le régime terroriste fanatique d’Iran appelle régulièrement à « Mort à l’Amérique » », a déclaré Haley dans un communiqué.

« S’il ne considère pas un Iran nucléaire comme une menace pour la sécurité américaine, alors il devrait prendre sa place aux côtés de l’AOC et du Squad et s’éloigner de la Maison Blanche », a-t-elle déclaré, faisant référence à Alexandria Ocasio-Cortez et à un groupe d’experts. huit membres démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis connus sous le nom de Squad.

